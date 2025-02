Chiara Ferragni è stata intercettata dai microfoni di Pomeriggio 5 di Myrta Merlino per le vie di Milano, rispondendo alle domande del giornalista Michel Dessì dopo il caos causato dalle indiscrezioni di Fabrizio Corona sul suo matrimonio con Fedez.

Le nuove dichiarazioni di Chiara Ferragni sul rinvio a giudizio

Da un lato, ci sono i problemi personali legati allo scandalo dei tradimenti sollevato da Fabrizio Corona, mentre dall’altro, ci sono i guai legali. Chiara Ferragni è stata rinviata a giudizio per il caso Balocco e per la sua collaborazione con le uova di Pasqua Dolci Preziosi, e a settembre dovrà difendersi dall’accusa di truffa aggravata. Su questi temi, il giornalista le ha posto alcune domande, alle quali Chiara Ferragni non ha esitato a rispondere.

“Di periodi ne ho avuto di migliori, ma quest’anno è stato devastante in tutto. Up and down completi, ormai ci siamo abituati”.

Poi, in merito al rinvio a giudizio ha dichiarato:

“Non me lo aspettavo però va bene, io sono sicura di essere proprio al 100% innocente e lo proverò. Su questo non ho dubbi. Ho speso 3,4 milioni di euro tra multe e beneficenza, legate a questo caso, su questa vicenda ho già fatto un comunicato e non ho molto da aggiungere, né per questo né per tutte le altre vicende”.

Le indiscrezioni di Fabrizio Corona e il commento di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha anche commentato le affermazioni di Corona riguardo alla relazione tra Fedez e Angelica Montini, rispondendo a chi sostiene che si tratti di una mossa studiata, una finzione organizzata:

“No, purtroppo, da parte mia non è organizzato niente. Naturalmente, è vero che ho tanti parti della mia vita dove non c’è stata così tanta privacy, per nostra scelta. Tutte le cose che stanno uscendo in questo momento io non c’entro niente, e volevo starne fuori il più possibile ma ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro“.

L’influencer ha spiegato che nell’ultimo anno ha sempre cercato di non rispondere, di mantenere una posizione superiore, lasciando che fossero gli altri a parlare senza mai interferire. Tuttavia, ha ammesso che in alcuni casi questa scelta sia stata sbagliata, ritenendo ora giusto difendersi e far emergere la verità.

“Mi dispiace che in certi casi ne possano soffrire anche i miei figli ed è per questo che in tante cose sono stata zitta. Ho cercato a modo mio, poi ognuno fa quello che può insomma, non c’è un modo giusto o sbagliato di farlo”.

Infine, rispondendo alla domanda su se creda a Fedez quando afferma di averla sempre amata, nonostante i pettegolezzi che insinuano una possibile relazione parallela iniziata addirittura prima del matrimonio, ha replicato così:

“Non voglio fare altri commenti su Federico e su ciò che è stata la nostra storia”.

L’imprenditrice ha espresso la speranza che la situazione si concluda rapidamente, augurandosi di non dover più tornare su questi temi. Ha aggiunto che ciò che doveva dire l’ha già detto e per lei la questione è chiusa.