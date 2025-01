Dopo le accuse di Fabrizio Corona su un presunto flirt con Angelica Montini durante il matrimonio e la replica social di Chiara Ferragni, Fedez ha scelto di intervenire per chiarire la sua posizione.

Fedez dice la sua sul caso Montini

In un’ammissione inaspettata, il rapper ha riconosciuto i propri errori e ha espresso rammarico per aver confidato tutto a Fabrizio Corona, accusandolo di aver sfruttato il suo dolore per costruire una storia a proprio vantaggio. Con grande sincerità, il rapper ha anche confermato il tradimento con Angelica Montini. Di fronte a tutto questo, ha deciso di prendersi del tempo per sé e allontanarsi dalla scena pubblica.

“Qualche punto fermo. L’idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del matrimonio per fuggire dall’altra parte d’Italia è semplicemente ridicola. Ho scelto Chiara con convinzione, l’ho amata, l’ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia. Nonostante i contrasti rimarrà sempre importante per me perché è la madre dei miei figli”.

Fedez inizia così la sua confessione, per poi svelare dettagli sul caso Angelica Montini.

“Ho incontrato Angelica pochi mesi prima del matrimonio, ci siamo allontanati per concentrarci sulle nostre vite. Mi sono riavvicinato in un momento di difficoltà personale, senza che ci fosse alcun piano premeditato, quando il matrimonio aveva già affrontato crisi profonde che non siamo riusciti a risolvere anche dopo averci provato. Quando Angelica ha deciso di interrompere il nostro rapporto, tra i tanti errori che ho commesso, ho condiviso pensieri con Fabrizio Corona e un’amica comune a loro due”.

Per il rapper, il suo più grande errore è stato proprio confidarsi con l’ex re dei paparazzi, che ha poi reso pubblica la vicenda.

“Una sciocchezza in un momento di debolezza e fragilità, di cui pago le conseguenze, ma respingo qualsiasi teoria di complotto o manipolazione. Ho provato ad arginare queste notizie in ogni modo possibile, come posso facilmente dimostrare. Notizia che, peraltro, mi danneggiano, farei notare. Non sono mai stato un Santo, ma la nostra vita privata non può diventare un pretesto per costruire narrative o per sviare attenzioni da altro”.

Fedez si allontana dal mondo dello spettacolo?

Fedez ha spiegato di voler allontanarsi da un modo di apparire che ormai non gli appartiene più, ammettendo che forse non gli è mai appartenuto. Ha detto di sapere come funziona questo mondo, avendone fatto parte per anni, ma ora ha scelto di concentrarsi su sé stesso e sui suoi figli. Ha aggiunto che lascerà il resto a chi ha bisogno di questo tipo di spettacoli e che, per quanto possibile, intende scegliere la realtà.

“Tutto questo non sta facendo bene a nessuno, né a Chiara, né a me, né alle altre persone coinvolte. Oggi metto un punto. Ho sbagliato, ho pagato, continuerò a pagare, ho forse un po’ imparato”.

I rapporti tra Fedez e Selvaggia Lucarelli sono stati contraddistinti da numerosi scontri e polemiche nel corso degli anni. La giornalista e influencer ha spesso criticato il rapper, in particolare sui social, commentando negativamente alcune delle sue dichiarazioni e azioni. E non ha mancato di farlo neppure questa volta. Dopo lo sfogo di Fedez, infatti, ha commentato:

“Lui ha provato a sviare, a arginare. Falena, è un anno che l’amico tuo continua a diffondere notizie sulla tua vita e su quella di persone a te vicine, facendo del male a tante persone. Un anno di anteprime sui cavoli tuoi. E hai continuato a raccontargli i fatti tuoi, ben sapendo a chi li stavi raccontando. E certo non ignorando l’uso che ne faceva”.

Poi, ha concluso: