Chiara Ferragni ha inviato una diffida a Fabrizio Corona per la violazione di un accordo firmato il 15 settembre 2023, che lo obbligava a non fare commenti, valutazioni o dichiarazioni denigratorie, offensive o irrisorie su di lei e suo marito, Fedez, per un periodo di dieci anni.

Chiara Ferragni contro Fabrizio Corona, violato accordo di riservatezza

L’imprenditrice digitale, attraverso il suo avvocato Giuseppe Iannaccone, ha richiesto un risarcimento di 1,1 milioni di euro per undici presunti inadempimenti. La somma dovrà essere corrisposta entro una settimana, con l’obiettivo di fermare la pubblicazione di un nuovo episodio del format “Falsissimo“, dove Corona ha promesso di rivelare dettagli su presunti tradimenti e altre verità compromettenti sull’imprenditrice digitale.

“Le scrivo in nome e per conto della Signora Chiara Ferragni, per contestarLe quanto segue. Come ricorderà, con scrittura privata del 15 settembre 2023, all’art. 2, Ella si è espressamente impegnato nei confronti della signora Chiara Ferragni “ad astenersi per il termine di 10 anni … dall’effettuare commenti, valutazioni, affermazioni, anche se riferite da terzi, di carattere offensivo, denigratorio, dileggiante” relativamente alla mia Assistita (e al signor Federico Leonardo Lucia), nonché – cito sempre testualmente – ‘dal raccontare o commentare fatti personalissimi della loro vita privata’”, si legge nel testo della diffida.

Inoltre, viene aggiunto:

“Nella medesima scrittura privata, sempre all’art. 2, viene chiarito che tale Suo impegno “riguarderà qualunque mezzo o modo di comunicazione (scritti, media, social e quant’altro)”. Ora, Ella ha palesemente disatteso il predetto obbligo e lo ha fatto ripetutamente, a partire dagli inizi del 2024 e sino ad oggi, così arrecando un grave pregiudizio alla mia Assistita, la quale peraltro sta attraversando una fase molto delicata della propria vita”.

Infine, il legale conclude:

“Mi riferisco, in particolare, alle dichiarazioni che Ella ha ritenuto di rendere, in occasione, fra l’altro: – della partecipazione, quale ospite, al podcast ‘Gurulandia’ (relativamente, ad esempio, agli episodi pubblicati nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, luglio, settembre, ottobre e dicembre 2024); – delle puntate di ‘Falsissimo’ andate in onda il 27 gennaio 2025;

– a quanto apparso il 29-30 gennaio 2025 sulla pagina Instagram fabriziocoronareal.

In tali sedi, Ella ha trattato tematiche attinenti alla sfera strettamente privata e sensibile della mia Assistita; inoltre, ha effettuato affermazioni gravissime nei confronti della signora Ferragni. A mero titolo di esempio, Ella ha attribuito alla mia Assistita relazioni extra-coniugali, comportamenti in generale contrari al rispetto del vincolo matrimoniale e dei valori familiari”.



Gli avvocati di Chiara Ferragni hanno quindi ordinato a Fabrizio Corona di non trasmettere il prossimo episodio di Falsissimo, in cui si parlerà dei presunti tradimenti dell’imprenditrice con Achille Lauro. Tuttavia, l’ex re dei paparazzi non sembra farsi intimidire e ha dato appuntamento ai suoi follower per il 10 febbraio. Inoltre, Corona ha condiviso un video creato tramite l’intelligenza artificiale, nel quale appare l’influencer mentre bacia il cantante.

Violato accordo di riservatezza: la risposta di Fabrizio Corona e del suo legale

“Stamattina mi ha chiamato l’avvocato Chiesa, il mio grande avvocato, per dirmi che è arrivata la diffida dalla Ferragni. Secondo lui, non posso pubblicare nulla perché sarebbe una violazione della privacy. Ma scusa, se tu hai già messo in piazza ogni dettaglio della tua vita, di quale violazione della privacy stiamo parlando?”, ha dichiarato Corona sui social.

In una intervista a Fanpage il suo avvocato, Ivano Chiesa, ha invece spiegato che l’accordo tra Chiara Ferragni e Fabrizio Corona non era privato, ma derivante da un procedimento penale che coinvolgeva l’imprenditrice digitale e il rapper. Il caso si concluse con una remissione di querela, e l’impegno riguardava il non parlare delle loro vite private senza giustificazione, evitando di dileggiarli. Secondo Chiesa, dunque, l’accordo non è rilevante per la situazione attuale: