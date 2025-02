Ieri, sabato 1° febbraio 2025, alle ore 11.30, presso la libreria Mondadori Duomo di Milano, Fabrizio Corona ha presentato il libro “La grande menzogna – Totti, Ilary, Iovino, Fedez e il grande club della comunicazione“. Durante l’evento, non sono mancate discussioni sulle ultime indiscrezioni riguardanti i Ferragnez, e l’ex re dei paparazzi ha colto l’occasione per parlare nuovamente di Fedez, rilasciando dichiarazioni inaspettate.

Fabrizio Corona su Fedez: “Siamo molto amici, vincerà Sanremo”

Come è ormai noto, Corona ha rivelato tramite il suo canale YouTube che il cantante ha tradito Chiara Ferragni durante il loro matrimonio. Questa indiscrezione ha spinto l’imprenditrice digitale a sfogarsi sui social, attaccando l’ex marito. Successivamente, Fedez è intervenuto sulla questione, ammettendo che la sua maggiore colpa è stata quella di essersi confidato con Corona, che poi ha reso pubblica l’intera vicenda.

Nonostante tutto, però, quando i giornalisti gli hanno chiesto quali fossero i suoi rapporti con Fedez, l’ex re dei paparazzi ha risposto:

“Nell’ultimo periodo siamo molto molto amici. In media stavamo 40 minuti al telefono. Mi è sembrato tutto così stranamente normale. Le telefonate non erano registrate, noi abbiamo registrato la telefonata clou. Credo nell’amicizia e non abbiamo assolutamente perso l’amicizia”.

Le dichiarazioni di Corona alimentano ulteriormente i sospetti di chi crede che i due abbiano pianificato insieme la rivelazione di questa notizia per generare maggiore attenzione mediatica attorno al rapper, a pochi giorni dalla sua partecipazione a Sanremo 2025. A tal proposito, l’ex re dei paparazzi afferma:

“Posso dire una cosa? Fedez vincerà Sanremo, anzi vi invito a votarlo”.

Chiara Ferragni diffida Fabrizio Corona

“Stamattina mi ha chiamato l’avvocato Chiesa, il mio grande avvocato, per dirmi che è arrivata la diffida dalla Ferragni. Secondo lui, non posso pubblicare nulla perché sarebbe una violazione della privacy. Ma scusa, se tu hai già messo in piazza ogni dettaglio della tua vita, di quale violazione della privacy stiamo parlando?”.

Nonostante ciò, sembra che Fabrizio Corona non si faccia intimidire e abbia le idee chiare sui prossimi passi. Durante la presentazione del libro, ha dichiarato:

“Sapete cosa faccio con la lettera di Iannacone? Mi ci pulisco quello che devo pulirmi. Noi non facciamo transazioni, non vogliamo soldi. E soprattutto, non accettiamo censure. I prossimi? Passeremo alla politica, perché i personaggi famosi, come la Ferragni, sono finiti”.

Se i legali di Chiara Ferragni, dunque, hanno intimato a Corona di non mandare in onda il prossimo episodio di Falsissimo riguardo ai presunti tradimenti dell’imprenditrice con Achille Lauro, l’ex re dei paparazzi ha comunque fissato un appuntamento con i suoi follower per il 10 febbraio.