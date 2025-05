Chiara Ferragni aveva fatto perdere le proprie tracce dopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, impegnata per gli eventi di lavoro non aveva lasciato molto spazio ai social e in questa sua assenza avrebbe sistemato anche la lacuna sentimentale, infatti si vocifera di un nuovo lui nella sua vita.

Chiara Ferragni, cosa ha fatto di recente l’influencer

Chiara Ferragni è stata lontana dalle luci della ribalta in questo ultimo periodo, il lavoro e la famiglia l’hanno assorbita, stando a quanto riporta Caffeinamagazine.it tramite il profilo Instagram di Chiara Ferragni, l’influencer è di recente volata a Maiorca per eventi lavorativi.

Tutto questo tempo dedicato a sé stessa le avrebbe permesso anche di riorganizzare le proprie relazioni personali, quelle che sono state nascoste dalla relazione, poi sfociata in matrimonio, con l’ex marito Fedez.

Svelato il nuovo possibile amore

Caffeinamagazine.it ha rivelato tramite Gabriele Parpiglia, noto giornalista da sempre molto attento alle vicende dei VIP che Chiara Ferragni avrebbe già trovato un nuovo compagno.

Parpiglia avrebbe avuto lo scoop da Angelo Tropea, amico intimo di Chiara Ferragni a cui lei rivela anche i propri segreti più intimi. Lui infatti avrebbe scoperto chi starebbe frequentando.

Il nuovo nome non è stato espressamente citato da Parpiglia ma gli indizi – un attore di successo televisivo ed amante del buon cibo – fanno pensare a Cristiano Caccamo, attore classe 1989, due anni più piccolo di Chiara concorrente nel programma LOL chi ride è fuori.

La relazione tra i due, al momento un legame speciale e nulla di più, si sarebbe sviluppata nel corso del tempo e solo durante la fine del rapporto con Provera si sarebbe riaccesa.

Non resta che attendere, qualora ci saranno, dichiarazioni dai diretti interessati. Nel frattempo i fan cercano di carpire novità dagli indizi.