Sono tanti i vip che sono stati avvistati in questi giorni agli Internazionali di tennis a Roma, tra cui anche Chiara Ferragni. L’influencer era in compagnia di un uomo, che non era Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni agli Internazionali di Roma senza Giovanni Tronchetti Provera: è finita tra loro?

Sembra essere arrivata un’altra conferma della fine della relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera.

L’influencer e l’imprenditore non si vedono più insieme da tempo, e in tanti hanno parlato di rottura definitiva. La Ferragni era presente agli Internazionali di tennis a Roma per assistere al match tra Musetti e Alcaraz e, accanto a lei, non c’era Tronchetti Provera, bensì un altro uomo. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Chiara Ferragni agli Internazionali di Roma senza Tronchetti Provera: chi è l’uomo con lei

Chiara Ferragni è stata paparazzata agli Internazionali di tennis di Roma e, in uno scatto di Rai 1, la si vede seduta accanto a un uomo, che non è Giovanni Tronchetti Provera, con cui sembra proprio aver chiuso la relazione. Ma, chi è il misterioso uomo accanto a Chiara? Si tratta del suo amico Angelo Tropea.