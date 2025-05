La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sarebbe giunta a conclusione. Sono giorni ormai che le voci di una rottura si fanno sempre più insistenti, ma ecco che è arrivata la conferma.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati?

Non si placano le voci circa una possibile rottura tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera.

L’influencer e l’imprenditore stanno insieme da agosto 2024 ma pare proprio che la loro relazione sia giunta al capolinea. Dopo il caso del Pandoro e la fine del matrimonio con Fedez, ecco che l’influencer pari si trovi a vivere un altro momento negativo. Ma ecco le ultime novità pare confermino la fine della relazione, anche se c’è da dire che nessuno dei diretti interessanti ha confermato o meno la fine della storia.

Ferragni e Provera si sono lasciati: il gesto che conferma la rottura

Come abbiamo appena visto, non si fermano le voci che parlano di una rottura tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Ma ecco cosa si legge su MowMag: “sembra davvero finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Chi la conosce descrive Chiara più che nera, inc****** come poche volte l’hanno vista prima. E alle persone che le sono vicine e che le vogliono bene, risponderebbe soltanto ‘io non voglio più parlare assolutamente di questa relazione.’ Chiara Ferragni avrebbe scelto di chiudere la porta, stavolta senza lasciare spazio a fraintendimenti.”