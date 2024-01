Ancora guai per Chiara Ferragni. Dopo l’addio di Safilo, anche Coca Cola l’ha scaricata. Sembra che l’azienda, dopo il caso del pandoro Balocco, abbia deciso di bloccare l’uscita di uno spot con protagonista l’imprenditrice.

Chiara Ferragni fatta fuori anche da Coca Cola: bloccato uno spot

Il caso della finta beneficenza del pandoro Balocco continua a creare problemi a Chiara Ferragni. Dopo Safilo Group, che ha interrotto ogni rapporto lavorativo con lei per “violazione degli impegni contrattuali“, è il turno di Coca Cola. L’azienda, stando a quanto si vocifera, ha interrotto i rapporti.

L’indiscrezione su Chiara Ferragni e lo spot Coca Cola

Secondo La Repubblica, a gennaio 2024 sarebbe dovuto uscire uno spot Coca Cola con protagonista Chiara Ferragni. La messa in onda era prevista a fine mese, per cavalcare l’onda del Festival di Sanremo. Dopo il caso Balocco, però, l’azienda ha fatto marcia indietro, sciogliendo i rapporti con l’imprenditrice.

Chiara Ferragni: il declino è davvero vicino?

Dopo Safilo e Coca Cola altri sponsor lasceranno Chiara Ferragni? Non possiamo saperlo, ma secondo voci di corridoio l’imprenditrice risorgerà come l’araba fenice grazie a nuovi brand pronti a ripulire la sua immagine. E’ bene sottolineare che si tratta solo di un’indiscrezione, per cui scopriremo cosa accadrà ‘solo vivendo’.