Per la prima volta Chiara Ferragni e Codacons insieme a Roma, il 22 maggio, per un progetto contro la violenza sulle donne.

Ogni anno, troppe donne subiscono abusi fisici, psicologici e morali, spesso nascosti nel silenzio e nell’isolamento. Per rompere questo silenzio e offrire supporto alle vittime nasce il progetto del Codacons “Oltre il silenzio”, un’iniziativa che coinvolge esperti, istituzioni e figure pubbliche con l’obiettivo di promuovere prevenzione, tutela e consapevolezza. All’evento parteciperà anche Chiara Ferragni, segnando un momento storico, soprattutto alla luce dei trascorsi tra le due parti, che negli ultimi anni si sono più volte scontrate pubblicamente, arrivando anche a dispute legali.

Oggi, però, si ritrovano unite in una causa comune: la lotta contro la violenza.

Pace Chiara Ferragni-Codacons: il fronte comune contro la violenza sulle donne

Si tratta di un evento significativo, soprattutto alla luce dei precedenti attriti tra le due parti. Negli ultimi anni, infatti, Chiara Ferragni e Codacons si sono confrontati più volte in pubblico, arrivando anche a controversie legali. Tuttavia, dopo l’accordo raggiunto in merito al cosiddetto “Pandoro-gate” — che ha previsto un risarcimento per i consumatori coinvolti e una donazione di 200mila euro da parte dell’influencer al Progetto Ruth della Caritas italiana — i rapporti sono notevolmente migliorati.

“L’accordo segna la duplice volontà delle Parti, da un lato, di chiudere le pregresse vertenze e, dall’altro lato, di guardare positivamente al futuro, instaurando un clima di collaborazione e rispetto con l’obiettivo di favorire iniziative concrete e un dialogo costruttivo su temi sociali di comune interesse“, aveva dichiarato il Codacons in una nota.

“Oltre il silenzio”: Ferragni e Codacons uniti per la lotta contro la violenza sulle donne

Giovedì 22 maggio, alle 9:30, presso l’Auditorium Parco della Musica – Sala Teatro Studio Gianni Borgna di Roma, il Codacons presenterà il progetto “Oltre il silenzio”, un’iniziativa dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, lo stalking e l’omotransfobia.

Sostenuto da Intesa Sanpaolo, Acqua Rocchetta e IGT, il progetto offrirà a livello nazionale consulenza legale e supporto psicologico alle vittime di violenza di genere e stalking. Prevede inoltre una campagna di formazione e informazione per prevenire e contrastare tali fenomeni, percorsi di educazione finanziaria rivolti alle donne per promuovere indipendenza economica e autonomia, oltre a incontri nelle scuole italiane per sensibilizzare i giovani su queste tematiche.

All’evento parteciperà anche Chiara Ferragni, da sempre attiva nella difesa dei diritti e della libertà delle donne, che condividerà le ragioni del suo impegno contro la violenza di genere, lo stalking e l’omotransfobia.

Saranno presenti inoltre Miss Italia 2024, Ofelia Passaponti, e numerosi esperti che approfondiranno i vari aspetti della violenza di genere in Italia.