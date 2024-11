Chiara Ferragni, dopo un anno segnato da difficoltà, tra il divorzio con il marito Fedez, l’inchiesta Balocco e la perdita di sponsor e collaborazioni, ha scelto di rivolgersi con sincerità ai suoi fan su Instagram, facendo un bilancio dei 12 mesi trascorsi.

Le parole di Chiara Ferragni sui social

“Un anno nella mia nuova casa. Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà“, ha aperto così il post Chiara Ferragni, pubblicando su Instagram una foto con gli occhi rossi dalle lacrime.

L’imprenditrice digitale ha poi sottolineato di aver compreso, nel corso dell’anno, che chi ama veramente resta accanto nonostante le difficoltà e che il benessere emotivo è più importante di ogni successo professionale.

“Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia nuova famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero“, ha aggiunto.

Chiara Ferragni ha dichiarato che quest’anno le ha insegnato come ogni perdita porti con sé una nuova opportunità e di percepire la sua libertà non come un punto di arrivo, ma come l’inizio di una nuova vita.

Con queste parole, l’influencer ha fatto un chiaro riferimento alla sua storia d’amore con Fedez, ma sembrerebbe aver archiviato definitivamente questo capitolo.

Chiara Ferragni e la storia con Giovanni Tronchetti Provera dopo il divorzio

Chiara Ferragni sembra aver aperto il cuore a un nuovo uomo dopo la fine della sua storia con Fedez. Il Giornale d’Italia, durante la notte di Halloween, ha immortalato un bacio tra l’influencer e Giovanni Tronchetti Provera. Da settimane si parlava di una possibile frequentazione tra l’imprenditrice digitale e l’erede di casa Pirelli, ma fino a quel momento non erano emerse prove concrete; ora, però, sembrerebbe essere tutto vero.