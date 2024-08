Chiara Ferragni e Fedez in crisi prima del Pandoro-gate: "Le cose non andavano"

Secondo alcune indiscrezioni, il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe finito ben prima del Pandoro-gate. I due sarebbero stati già in crisi da tempo.

Chiara Ferragni e Fedez sarebbero stati in crisi ben prima del Pandoro-gate. A svelare questa indiscrezione è stato Gianluigi Lembo, voce dell’Anema e Core band, gruppo musicale del famoso locale di Capri frequentato da vip italiani e internazionali. Il cantante avrebbe visto i due ex coniugi litigare spesso mentre erano nel locale.

Chiara Ferragni e Fedez: le indiscrezioni sulla crisi prima della rottura

Gianluigi Lembo ha rilasciato un’intervista a MowMag in cui ha svelato alcuni retroscena avvenuti nel locale in cui lavora, Anema e Core di Capri. Chiara Ferragni, che secondo il gossip avrebbe una relazione con Silvio Campara, avrebbe frequentato il locale molto spesso, anche recentemente, presentandosi “con un gruppo di amici“. Un tempo lo frequentava insieme a Fedez e Lembo ha dichiarato di ricordare bene le loro discussioni in pubblico, molto prima del Pandoro Gate. “Ricordo la scorsa estate, quando non c’era ancora aria di crisi matrimoniale, che lei e Fedez battibeccavano spesso. Insomma, si percepiva che non tutto andava per il verso giusto” sono state le parole del cantante.