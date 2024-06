Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, è stata Chiara Ferragni a chiedere il divorzio a Fedez. Non solo, sembra che l’imprenditrice pretenda un assegno di mantenimento da urlo.

Divorzio Chiara Ferragni e Fedez: la richiesta di mantenimento è folle

Stando all’indiscrezione lanciata da Dillinger News, il divorzio di Chiara Ferragni e Fedez sarà una battaglia senza esclusione di colpi. Il portale di Fabrizio Corona sostiene che a chiedere la separazione sia stata l’imprenditrice, la stessa che adesso pretenderebbe un assegno di mantenimento folle.

Chiara vuole 40 mila euro al mese da Fedez

La Ferragni pretenderebbe da Fedez un assegno di mantenimento pari a 40mila euro. Una cifra folle, che di certo Federico Lucia non accetterà di buon grado. Anche se di mezzo ci sono i piccoli Leone e Vittoria, quando due ex sono in guerra i colpi bassi sono all’ordine del giorno.

Chiara Ferragni: l’ultimo colpo basso a Fedez

Per quanto riguarda il divorzio, Chiara Ferragni è assistita dall’avvocato Daniela Missaglia, mentre Fedez da Alessandro Simenone. In attesa di scoprire quando inizierà la causa di separazione, grazie a Dillinger News sappiamo che l’imprenditrice ha tirato un altro colpo basso all’ex marito. Sembra che gli impedisca di vedere Paloma, il cane che avevano accolto in famiglia quando erano ancora in pace, anche quando sono i figli Leone e Vittoria a chiederlo.