Chiara Ferragni e Fedez rispondono alla severa disapprovazione espressa da Tony Effe.

Tony Effe ha rilasciato un nuovo brano 'Chiara', come risposta al dissing di Fedez, includendo un messaggio vocale dell'influencer Chiara Ferragni riguardante il suo ex coniuge. In seguito, Ferragni ha chiesto di essere lasciata in pace sui social media, mentre Fedez ha criticato Effe per coinvolgere i bambini nel dissing. Le reazioni del pubblico sono state divise: alcuni hanno sostenuto Ferragni, criticando Effe per il suo atteggiamento, mentre altri hanno criticato Ferragni per il messaggio vocale inviato a Fedez.

Tony Effe ha recentemente presentato il suo nuovo brano ‘Chiara’, come risposta al dissing da parte di Fedez della notte passata. Nel suo brano, Tony ha mosso delle accuse molto gravi, includendo anche un messaggio vocale dell’influencer riguardante il suo ex coniuge. Poco dopo la pubblicazione di questo nuevo dissing, Chiara Ferragni ha preso parola nelle piattaforme social, dichiarando: “Fate come vi pare, ma lasciatemi in pace, me e i miei figli, grazie”. Anche Fedez ha offerto il suo punto di vista: “Piccolo gangster, non ti hanno mai detto che i bambini sono intoccabili? Scarso nel rap, scarso nei valori”. La reazione del pubblico sui social media alla risposta di Chiara al dissing di Tony Effe è stata divisa. Molti utenti infatti hanno espresso il loro sostegno a Chiara: “Ora devo mandare a lei, non c’era bisogno di coinvolgerla in questo modo. E i bambini poi?!”. “Lo capisco tutto, ma citare lei e i figli è fuori luogo”. “Mi trovo costretto a darle ragione, è vero quello che afferma”. “Adoro Tony, ma avrebbe dovuto evitare di coinvolgerla per attaccare Fedez”. “Rendere pubblica la sua malattia, ed i suoi bambini, Chiara, Leone e Vittoria, non è stata una mossa elegante, ma un errore di stile”. Altri, tuttavia, hanno criticato Chiara per il messaggio vocale incluso nel dissing di Tony: “Che vergogna il dissing di Tony Effe contro Fedez. Parlare dei bambini, della sua famiglia, della malattia e poi Chiara che attacca così il padre dei suoi figli dopo che dovrebbe restare in silenzio. Sono scioccata”. “Mi domando perché quel messaggio vocale. Lui è comunque il padre dei suoi figli”.

“Tony ha commesso un errore, ma anche l’azione di inviare messaggi vocali a Fedez da parte sua non ha mostrato la sua migliore luce”. “Chiara afferma di non voler essere coinvolta, tuttavia avrebbe potuto evitare di inviare quel messaggio vocale. Ma a chi lo avrebbe inviato? A Tony o a qualcun altro?”.