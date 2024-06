Chiara Ferragni e Fedez sono tornati insieme? E’ questa la domanda più gettonata sui social, dopo che i fan più attenti hanno notato alcuni indizi che sembrano lasciare poco spazio ai dubbi.

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati insieme?

Weekend di reunion per Chiara Ferragni e Fedez. I due hanno trascorso il primo fine settimana di giugno in Versilia, a Forte dei Marmi. E’ bene sottolineare fin da subito che in ballo c’era un progetto di lavoro e che i Ferragnez non erano soli, ma in compagnia di amici e colleghi. Eppure, secondo i fan più attenti, sui social sono spuntati alcuni indizi che fanno sperare in un ritorno di fiamma.

Chiara Ferragni e Fedez: l’indizio social

Sia Chiara Ferragni che Fedez hanno condiviso su Instagram diverse immagini del weekend in Versilia, ma non si sono mai immortalati l’uno accanto all’altra. Con loro c’erano anche i piccoli Leone e Vittoria, ovviamente ritratti solo ed esclusivamente di spalle. Ad attirare l’attenzione dei fan, però, non sono state le immagini, ma un audio che si avverte dalle Stories di Federico Lucia. Sembra, infatti, che spunti la voce di Chiara.

Chiara Ferragni e Fedez: cosa c’è di vero?

A smorzare l’entusiasmo dei fan è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Investigatore social – questo il nome con cui è conosciuto sui social – ha spiegato che Chiara e Fedez erano in Versilia per un impegno di lavoro e, visto che c’erano anche Leone e Vittoria, si sono semplicemente comportati da bravi genitori. Ergo: la Ferragni e il rapper non sono tornati insieme.