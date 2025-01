Un amore lontano dai riflettori

Negli ultimi tempi, la relazione tra Chiara Ferragni e Marco Tronchetti Provera ha attirato l’attenzione dei media, ma non per le ragioni che ci si aspetterebbe. A differenza della sua precedente storia con Fedez, caratterizzata da un’esposizione continua sui social, Ferragni ha scelto di mantenere un profilo basso riguardo alla sua attuale relazione. Questa scelta, apparentemente dettata da un desiderio di riservatezza, sembra essere influenzata dalla famiglia di Provera, che ha sempre cercato di proteggere la propria immagine da intrusioni esterne.

Le dinamiche familiari e il gossip

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla coppia, il padre di Giovanni, Marco Tronchetti Provera, avrebbe imposto delle restrizioni riguardo alla comunicazione pubblica della relazione. “No foto condivise sui social e no interviste in cui Ferragni si espone sul suo rapporto con Provera”, afferma il giornalista Parpiglia. Questa strategia sembra mirare a preservare l’integrità della famiglia Tronchetti Provera, che ha sempre mantenuto una certa distanza dal gossip e dalla cronaca rosa. Le dinastie con un certo prestigio, infatti, sanno bene quanto possa essere dannoso per la loro reputazione un’esposizione eccessiva.

Un cambio di strategia per Ferragni

La scelta di Chiara di non condividere dettagli della sua vita privata sui social è un netto cambiamento rispetto al passato. Durante la sua relazione con Fedez, la Ferragni era solita pubblicare frequentemente momenti intimi e privati, creando un’immagine di coppia molto pubblica. Oggi, invece, sembra che la sua priorità sia quella di integrarsi nella famiglia Tronchetti Provera senza attirare l’attenzione dei media. Questo approccio potrebbe essere visto come un tentativo di guadagnare la fiducia della famiglia, che, secondo alcune voci, non ha accolto con entusiasmo la nuova relazione di Giovanni.

Il ruolo di Afef nella relazione

Un altro aspetto interessante è il presunto supporto di Afef, la terza moglie di Marco Tronchetti Provera, nella transizione di Chiara all’interno della famiglia. Si mormora che Afef stia aiutando Ferragni a inserirsi nel contesto familiare, facilitando così un’accettazione più calorosa. Questo legame tra le due donne potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro della relazione, poiché una buona intesa con la famiglia è fondamentale per la stabilità di qualsiasi rapporto.