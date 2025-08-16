Chiara Ferragni si gode le vacanze estive con la famiglia, gli amici e i figli. Ma c’è un indizio che ha infiammato il web che confermerebbe il ritorno di fiamma con Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, ritorno di fiamma: le vacanze a Ibiza

Sarebbe tornato l’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera.

A rivelarlo è il magazine Chi che ha immortalato l’influencer e l’imprenditore insieme in vacanza a Ibiza, insieme ai rispettivi figli, più felici che mai.

Il ritorno di fiamma

Dopo due mesi di distanza, Chiara Ferragni e Trochetti Provera sembrano più affiatati che mai in vacanza a Ibiza. Secondo il settimanale Chi, il noto imprenditore avrebbe raggiunto la Ferragni sull’isola spagnola, dopo aver trascorso alcuni giorni con i propri figli: “Ecco perché è arrivato in un secondo momento rispetto a lei”, si legge sul giornale. Dunque, nessun allontanamento definitivo tra i due ma soltanto qualche settimana di “pausa”.

Insieme a Ibiza

Le immagini che immortalano i due insieme “parlano di un legame che non si è mai interrotto”, al punto che la coppia starebbe festeggiando il loro primo anniversario ma senza esporsi sui social. Nel 2024, infatti, si iniziò a parlare di una relazione tra la Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera.

I due si sarebbero conosciuti proprio a Ibiza, l’isola dove è scoppiato l’amore. Ma perché a meno di un anno si sarebbero poi allontanati? Pare che il problema sia stata la famiglia di Tronchetti Provera, poco convinta di questa storia troppo mediatica.

Più uniti che mai

A fine maggio, invece, Tronchetti Provera era stato paparazzato sempre da Chi a Portofino con Nicole Moellhausen, sua ex moglie e mamma dei tre figli. Confermando la fine della storia con Chiara Ferragni.

Nonostante manchi ancora una conferma ufficiale dai due interessati, a sorpresa ora le cose sono decisamente cambiate a giudicare dalle immagini! Come scrive Chi, i due “hanno superato l’orgoglio, le pressioni esterne, i momenti complicati”. Che sarà la volta buona? Ci sono tutti i presupposti per pensare che tra i due la storia sia destinata ad andare avanti.