Chiara Ferragni, dopo l’esplosione del caso Balocco e la separazione dal marito Fedez, ha vissuto un momento di forte instabilità con il lavoro sui social. È stata per giorni lontana dal web, ma ora è sempre più attiva. Ecco però cosa sta succedendo.

Chiara Ferragni e i social

Nonostante il grande e faticoso ritorno dell’influencer sui social, a creare non poche preoccupazioni è il non aver portato con sé nessuna novità. I video cominciano con la sua frase più iconica: “Hi guys…”. E poi banalmente parte la sponsorizzazione dei prodotti. Un format, dunque, già visto e rivisto dagli utenti, che potrebbe creare nuovi problemi all’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni e Fedez

Il rapporto tra l’influencer e il rapper sembra ormai non avere nessuna speranza. Negli ultimi giorni, dopo il dissing tra Tony Effe e Fedez, Taylor Mega ha sganciato una bomba confermando che ha avuto un flirt con il rapper, a quanto pare, quando era ancora legato a Chiara Ferragni.

Il cantante, con la sua condotta discutibile, potrebbe aver contribuito involontariamente a far risorgere l’interesse del pubblico per la Ferragni. Tuttavia, per continuare ad avere successo l’imprenditrice dovrebbe ritrovare quella strada che l’ha condotta alla popolarità. La pretesa non può essere che i suoi followers comincino nuovamente ad acquistare e ad arricchirla nonostante tutto. C’è bisogno di novità.