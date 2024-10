Mentre l'influencer aggiornava i fan riguardo le preparazioni per Halloween, i follower hanno notato un dettaglio inerente a Fedez

Dopo gli ultimi avvenimenti, il rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez è sempre più complicato e la rottura tra i due si fa sempre più forte. L’ultima frecciatina al rapper sembra provenire proprio dalle Instagram Stories della ex moglie. Un curioso dettaglio non è passato inosservato agli occhi più attenti.

Chiara Ferragni e il dettaglio misterioso sui social

Mentre Chiara Ferragni aggiornava i follower sulle decorazioni di Halloween nella sua abitazione, non è sfuggito un dettaglio sospetto riguardante il suo ex marito: un quadro appeso alla parete della stanza dei bambini nel quale compare anche il rapper milanese.

Chiara Ferragni e il quadro di Fedez nella stanza dei bambini

A tal proposito, i follower più attenti si chiedono se si sia trattato di una coincidenza oppure di un messaggio nascosto. Altri, invece, reputano questa scelta una frecciata nei confronti di Fedez, per ribadire che la separazione non è stata una sua decisione. Tuttavia, Chiara Ferragni potrebbe aver semplicemente deciso di mantenere il quadro appeso per la serenità dei propri figli. Il quadro è infatti posizionato nella stanza dei bambini.

Questo oggetto di famiglia ha sollevato molti dubbi e curiosità sul web, i follower di Chiara Ferragni ipotizzano le motivazioni dietro questa scelta, ma la questione resta aperta. I diretti interessati non hanno replicato ai rumors.