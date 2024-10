Un nuovo Tapiro d'oro per Chiara Ferragni: "Non sapevo di essere in una coppi...

Un nuovo Tapiro d'oro per Chiara Ferragni: "Non sapevo di essere in una coppi...

Alla collezione dei Tapiri d’oro di Chiara Ferragni se ne aggiunge un altro: questa sera Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro numero 1.500, della storia del tg satirico di Antonio Ricci, proprio all’influencer.

Chiara Ferragni e il nuovo Tapiro d’oro

Chiara Ferragni nuovamente attapirata non solo per l’inchiesta sul caso Pandoro, ma anche per le recenti dichiarazioni di Taylor Mega sui presunti tradimenti di Fedez:

“Non sono ancora stata rinviata a giudizio, quindi incrocio le dita. Di sicuro, quest’anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!”, ha commentato l’influencer.

Sul caso dei presunti tradimenti, invece, con un po’ di ironia ha affermato:

“Non sono mai stata in una coppia aperta. Se per coppia aperta si intende che uno tradisce e l’altro no, allora non ne ero al corrente: da parte mia coppia aperta mai!”.

Taylor Mega e la presunta relazione con Fedez

Nel corso della consegna del Tapiro d’Oro a Taylor Mega, quest’ultima ha confermato di aver avuto una storia con Fedez, anche se ha preferito restare vaga sulle tempistiche di questo flirt.

Alla domanda di Staffelli: “Una storia con Fedez?”, l’influencer non ha, però, esitato a rispondere.

“Sì, la storia era pubblica, sono uscite delle foto, anche se forse ‘storia’ è esagerato”.

Un ospite speciale nel servizio di Valerio Staffelli con Chiara Ferragni

Nel corso del servizio in onda stasera viene anticipato, inoltre, che irromperà un ospite a sorpresa che conosce bene Chiara Ferragni:

“Contesterà certi suoi giri d’affari“.

Non ci resta che attendere questa sera, lunedì 14 ottobre alle ore 20.35, per scoprire maggiori dettagli in merito alla nuova intervista di Striscia la Notizia.