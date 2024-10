Nella terza puntata di 100X100 Parpiglia, il giornalista ha lanciato l’indiscrezione della presunta relazione tra Fedez e Vittoria Andena. Tuttavia, in queste ore è arrivata la smentita della ragazza milanese.

Vittoria Andena e la smentita sulla presunta relazione con Fedez

In una Instagram story, Vittoria Andena ha smentito i rumors circolati sul suo conto in queste ore:

“Sono uscite delle notizie che mi accostano a un noto personaggio pubblico. Preciso che non conosco questa persona e invito immediatamente a rimuovere e smentire tali notizie. Queste false informazioni ledono gravemente la mia privacy e la mia reputazione, oltre che quella della mia famiglia. In mancanza, provvederò a tutelarmi nelle sedi legali”.

La giovane influencer, dunque, ha preso posizione affermando categoricamente di non avere alcun legame con il noto rapper. Fedez, da parte sua, non ha al momento commentato la vicenda.

La presunta relazione tra Vittoria Andena e Fedez secondo Gabriele Parpiglia

La notizia sulla presunta relazione di Fedez è stata lanciata dal noto giornalista Gabriele Parpiglia nella terza puntata del programma 100X100 Parpiglia.

Secondo quanto riportato, si sarebbe trattato di una nuova relazione descritta come una “storia seria” da condividere con le persone a lui più vicine. La giovane coinvolta era stata identificata come una ragazza mora, nata nel 1997 e laureata in fashion marketing. Questa descrizione ha fatto pensare a Vittoria Andena, ma sembrerebbe non essere lei la nuova fiamma di Fedez.