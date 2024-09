Chiara Ferragni ha espresso il suo disagio circa il comportamento di Fedez, affermando: «Non posso più rimanere in silenzio. Lancerà una presunta ballata d'amore, sta cercando di approfittare della situazione attuale».

Chiara Ferragni si è difesa dagli attacchi del suo futuro ex-marito Fedez, esprimendo frustrazione con le continue dispute tra lui e il rapper Tony Effe che coinvolgono lei e i suoi figli. Su Instagram, ha chiesto di essere risparmiata da ulteriori polemiche e ha criticato Fedez per il suo tentativo di sfruttare la situazione con una canzone insincera. Ferragni ha affermato di essere stanca di sopportare offese non motivate e voci infondate, desiderando vivere in pace senza essere coinvolta in contesti al di fuori del suo mondo.

Chiara Ferragni ha espresso la sua frustrazione contro Fedez in modo aperto, difendendosi dagli attacchi del suo futuro ex-marito. Essendo stufa, proprio come tutti gli italiani, dei continui dibattiti tra l’ex-marito Fedez e il rapper Tony Effe, che negli ultimi due giorni hanno attirato ripetutamente l’attenzione sull’influencer e sui suoi figli Vittoria e Leone, Chiara ha postato due storie sul suo account Instagram. In esse, non solo domanda di essere lasciata in pace una volta per tutte, ma critica suo marito apertamente.

Chiara Ferragni ha reagito

Fedez ha annunciato su Instagram che stasera avrebbe rilasciato un’altra “barra” in risposta a Tony Effe.

Tuttavia, Chiara Ferragni sul suo account ha dichiarato: «Questa sera non verrà pubblicata un’altra polemica dissing che ha divertito molti, ma una falsa canzone romantica, mancante di sincerità. Un evidente tentativo di sfruttare la situazione, un gesto di violenza visto i dieci mesi molto duri che abbiamo vissuto. Sto cercando di andare avanti nonostante tutto e chiedo solamente di essere risparmiata da queste manovre».

Le dichiarazioni di Chiara

«Ho optato per la taciturnità in numerose circostanze, forse troppo spesso, per salvaguardare le persone a cui tengo ed assicurare la tranquillità della mia famiglia. Ma adesso, sono esausta. Sono esaurita di sopportare offese non motivate, chiacchiere senza fondamento e voci maldicenti. Penso che sia arrivato il tempo di mettere fine a tutto ciò e di vivere in pace, senza essere coinvolta in contesti che non fanno parte del mio mondo, né oggi, né mai in futuro». È davvero la conclusione di questo “melodramma”?