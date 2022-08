Chiara Ferragni la provocazione dell’abito

La provocazione del nuovo abito sfoggiato da Chiara Ferragni

Basta un vestito per far parlare di sé, e soprattutto, basta che se ne parli. Come al solito a vincere davvero è lei, Chiara Ferragni e regina delle Influencer. La trentacinquenne è in vacanza ad Ibiza con la famiglia ed ha colto l’occasione per sfoggiare uno dei suoi particolari outfit.

La nota influencer aveva già fatto qualcosa del genere mesi fa sfoggiando una maglietta che mostrava stampato un seno, ora la nuova frontiera: un abito che la mostra direttamente a raggi X, mettendo ben in evidenza i… punti caldi. C’è solo un problema: se la parte rossa nella parte anteriore del vestito è disposta correttamente, non si può dire lo stesso della parte posteriore, nel quale la zona rossa più che sui glutei è posizionata sui reni.

Trovata geniale o errore umano? Visti i due figli a carico e la fitta rete di impegni mai dire mai, quel che è certo però è che la rete si è scatenata contro l’influencer con le battute più disparate: Dolori muscolari? Prova Voltaren”, “Hai i reni infiammati”?, “Per Carnevale o Halloween sarebbe il top”. Questi sono solo alcuni dei commenti sotto il profilo di Chiara. Può piacere o non piacere, ma la moglie di Fedez resta una trend setter di peso specifico nell’ambiente moda, qualunque cosa faccia.