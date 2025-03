Chiara Ferragni sorprende con un look da ufficio: il dettaglio della felpa no...

Alle spalle gli scandali legati ai pandori e la separazione da Fedez, Chiara Ferragni ha ritrovato il sorriso e si è concentrata nuovamente sul suo lavoro. Di ritorno a Milano, dopo la Settimana della Moda di Parigi, è tornata in ufficio con un look insolito: abiti casual e una felpa personalizzata che ha attirato l’attenzione di tutti.

Chiara Ferragni e l’aumento del capitale di Fenice

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Fenice ha subito pesanti perdite, con un deficit di circa 10 milioni di euro tra il 2023 e il 30 novembre 2024.

Sisterhood, la holding di Chiara Ferragni, ha comunicato che ieri, 10 marzo, si è tenuta l’assemblea dei soci di Fenice, durante la quale è stata approvata la ricapitalizzazione proposta dall’amministratore unico Claudio Calabi, con il voto favorevole di Sisterhood e Alchimia. Sisterhood ha dichiarato di essere pronta a partecipare all’aumento di capitale di 6,4 milioni in base alla propria quota e, se necessario, a coprire la parte non sottoscritta dagli altri soci per garantire il successo dell’impresa Fenice.

Chiara Ferragni e il look da ufficio: il curioso dettaglio della felpa

Niente abiti eleganti, minigonne o accessori preziosi: Chiara Ferragni per il ritorno in ufficio con i colleghi ha optato per un look casual e confortevole, arricchito da dettagli unici che ne esprimono la personalità. Ha scelto un paio di leggings scuri e una felpa oversize grigio chiaro, decorata con due cagnolini ricamati sul petto, per aggiungere un tocco di originalità al suo look. I cagnolini sono Matilda e Paloma.

Matilda, il bulldog francese che l’ha accompagnata sin dai primi anni di carriera, è scomparsa a luglio 2023, mentre Paloma, il golden retriever che Chiara ha adottato quasi due anni fa, rimasto con lei dopo il divorzio da Fedez.

“Per ricominciare (e Mati che ci protegge dalla nuvoletta)”, scrive nella descrizione del post.