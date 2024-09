Chiara Ferragni ha condiviso con i fan il nuovo tatuaggio che si è fatta imprimere sulla schiena. Una scritta, che per qualcuno simboleggia la rinascita, per altri una sorta di nostalgia nei riguardi del passato. Una cosa è certa: c’entra Fedez.

Chiara Ferragni: nuovo tatuaggio sulla schiena

Dopo aver trascorso l’intera estate in giro per il mondo, Chiara Ferragni è tornata a Milano. Le vacanze sono finite e per i figli Leone e Vittoria, che sono stati sballottati a destra e a manca per tre mesi, è tempo di tornare a scuola. L’imprenditrice ha condiviso il suo “back in town” sui social e i fan non hanno potuto fare a meno di notare il nuovo tatuaggio sulla schiena.

Chiara Ferragni: il nuovo tatuaggio è una scritta

Nella carrellata di foto condivise su Instagram c’è anche quella che immortala Chiara Ferragni mentre si fa imprimere sulla schiena un nuovo tatuaggio. Si tratta di una scritta che coinvolge anche l’ex marito Fedez: le date di nascita dei figli Leone e Vittoria.

Nuovo tatuaggio Ferragni: rinascita o nostalgia?

E’ stata Chiara stessa a svelare ai fan il nuovo tatuaggio, spiegando che si tratta della data di nascita dei figli. In molti, allora, si sono chiesti: rinascita o nostalgia di quando formava una bella famiglia con Fedez? Al momento non è dato saperlo.