Chiara Ferragni parla di amore e sfide nella sua vita

Recentemente, Chiara Ferragni ha condiviso la sua storia in una intervista esclusiva con ‘Cosmopolitan Spagna’, affrontando le sue esperienze personali e professionali. L’influencer e imprenditrice ha parlato del suo percorso di crescita, dal divorzio con Fedez alla sua nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera.

La resilienza di Chiara

Chiara ha rivelato che il è stato un anno particolarmente difficile per lei, segnato dalla separazione e da altre sfide.

Tuttavia, ha sottolineato come queste esperienze le abbiano insegnato a godere delle onde della vita. “Non mi arrendo mai”, ha affermato, dimostrando la sua determinazione a superare gli ostacoli.

Affrontare gli haters

L’imprenditrice ha anche discusso il suo rapporto con i critici, notando che, sebbene si sviluppi una certa corazza con il tempo, ci sono momenti in cui le parole negative possono influenzare il suo stato d’animo. Chiara ha spiegato che l’esposizione ai social media può essere impegnativa e che è importante non lasciare che le opinioni altrui possano intaccare la propria felicità.

Una nuova relazione e la ricerca della felicità

Oggi, Chiara sembra aver trovato serenità al fianco di Giovanni Tronchetti Provera. “Sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre”, ha dichiarato, esprimendo il suo ottimismo per il futuro. La sua nuova storia d’amore rappresenta un rinnovato spirito di felicità e una nuova fase della sua vita.

Il valore della famiglia

Parlando di valori, Chiara ha condiviso quanto la famiglia sia fondamentale per lei. Cresciuta in un ambiente familiare ricco di donne forti, ha sempre trovato supporto nei suoi cari, specialmente nei momenti difficili. “La mia famiglia è tutto”, ha affermato, sottolineando l’importanza dei legami e delle esperienze condivise.

Guardando al futuro

In conclusione, Chiara Ferragni si proietta verso un futuro luminoso. Con nuovi progetti in cantiere per la sua carriera e la volontà di continuare a condividere la sua storia, l’imprenditrice è determinata a mantenere l’equilibrio tra vita privata e professionale. “Voglio raggiungere i miei obiettivi e rimanere in contatto con le donne, condividendo la mia esperienza”, ha concluso, trasmettendo un messaggio di resilienza e speranza.