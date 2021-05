Chiara Ferragni sotto accusa: la piccola Vittoria scottata dal sole?

Una nuova polemica ha investito Chiara Ferragni in merito alla piccola Vittoria: ecco cosa è successo nel weekend in Toscana

I Ferragnez hanno appena passato un fine settimana di puro relax in Toscana, dove hanno anche approfittato per festeggiare il compleanno della stessa Chiara. Questa è stata anche la prima vera uscita fuori porta della piccola Vittoria, occasione per darle un primo assaggio della spettacolare natura grossetana in compagnia del fratellino Leone.

La location scelta dalla popolare coppia è stata ovviamente una super residenza di lusso, dove lo stesso Fedez ha staccato un po’ la spina dopo la bagarre dei giorni scorsi sollevata contro la Rai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Polemiche sull’ostentazione della ricchezza a parte, nelle scorse ore ha fatto capolino un’altra critica nei commenti sotto a uno degli ultimi post della blogger cremonese. Nel giorno della festa della mamma, l’influencer ha infatti condiviso una sorta di album con diverse foto insieme ai figli Leone e Vittoria. Fra i dolci ricordi della prima vacanza in quattro, alcuni fan hanno però notato con preoccupazione il colorito della piccola di casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Grazie al bel tempo in Toscana, la famiglia si è concessa delle piccole escursioni al mare, dove la stessa Chiara Ferragni ha mostrato la propria schiena ustionata. Parecchi utenti hanno tuttavia domandano se anche la neo arrivata Vittoria non abbia preso troppo sole, notando nella fattispecie il viso rosso intenso della piccola.