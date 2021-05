Chiara Ferragni, Vittoria in abito elegante per il compleanno: i fan notano un dettaglio

Chiara Ferragni ha mostrato sua figlia Vittoria in abito elegante in occasione del suo compleanno. I fan hanno notato un dettaglio.

Chiara Ferragni, come sempre, ha mostrato molti dettagli di quello che ha fatto nei giorni scorsi e soprattutto in occasione del suo compleanno. L’influencer ha compiuto 34 anni il 7 maggio e ha deciso di festeggiare con le persone care.

Chiara Ferragni, compleanno: Vittoria elegante

Il 7 maggio Chiara Ferragni ha compiuto 34 anni e ha deciso di festeggiare questa giornata in Toscana, in compagnia del marito Fedez, dei figli Leone e Vittoria e della sua famiglia. Nelle foto erano presenti anche delle amiche dell’influencer. Chiara Ferragni ha coinvolto anche tutti i suoi follower in questo giorno speciale, mostrando ogni dettaglio su Instagram, come è abituata a fare. L’attenzione dei follower si è puntata soprattutto sulla piccola Vittoria, che per l’occasione è stata preparata in modo molto elegante, forse eccessivamente.

Chiara Ferragni: l’abito di Vittoria

La piccola Vittoria è stata la protagonista indiscussa degli ultimi post condivisi dalla mamma Chiara Ferragni. E quando si parla di lei si parla, ovviamente, anche di moda. La bambina, in occasione del compleanno della mamma, ha indossato un abito da sera di colore rosa antico. Si tratta di un vestito che fa parte della collazione New Born di Chiara Ferragni Collection. L’influencer lo aveva già annunciato precedentemente, ma ovviamente ha condiviso le foto che ritraggono sua figlia pronta per la festa.

Sono arrivati tantissimi commenti di complimenti per l’eleganza della bambina, anche se non tutti hanno apprezzato questo vestitino un po’ eccessivo per una bambina così piccola.

Chiara Ferragni: i fan notano un dettaglio

Vittoria è stata una protagonista perfetta per gli scatti di mamma Chiara Ferragni. I follower, dopo aver visto la foto che ritrae la bambina con il suo abito da sera, hanno notato un dettaglio molto particolare. “È la reincarnazione della nonna di Chiara, incredibile” ha scritto un utente. “Identica alla bisnonna, sembra lei” ha aggiunto un altro utente. La bisnonna di cui hanno parlato è nonna Maria, la mamma di Marina Di Guardo, che è scomparsa lo scorso anno. Chiara aveva condiviso un post molto commovente ed emozionate per ricordare la sua amata nonna. Ora i suoi follower hanno notato questa straordinaria somiglianza, che sicuramente ha scaldato il cuore dell’influencer e l’ha fatta molto emozionare, soprattutto nel giorno del suo compleanno.