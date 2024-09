Chiara Ferragni si è sbilanciata per la prima volta sul nuovo compagno Silvio Campara. La loro relazione non è affatto finita come sosteneva il chiacchiericcio degli ultimi tempi, ma va a gonfie vele e c’è un importante progetto in ballo.

Chiara Ferragni, dichiarazioni compromettenti su Silvio Campara

Altro che crisi seguita da una rottura: Chiara Ferragni e Silvio Campara sono ancora una coppia. Adesso che ha stretto un accordo con Fedez per il divorzio, l’imprenditrice può concentrarsi sul suo nuovo fidanzato che, stando a quanto sostiene una fonte, ha consentito al suo cuore di ritrovare “i battiti giusti“.

Chiara Ferragni e Silvio Campara: parla una fonte

Una fonte molto attendibile ha raccontato al settimanale Oggi una confidenza di Chiara. Parlando di Silvio, la Ferragni avrebbe dichiarato:

“Il mio cuore ha finalmente ritrovato i battiti giusti. La nuova serenità che mi ha travolto la voglio proteggere e custodire con forza. Non permetterò più a niente e a nessuno di ostacolare il mio percorso verso la felicità”.

Per viversi la storia d’amore con Campara, l’imprenditrice avrebbe rinunciato all’amicizia con la moglie di lui, Giulia Luchi.

L’importante progetto per il futuro

Chiara e Silvio, sempre secondo quanto riferito dalla fonte, sarebbero riusciti a ritagliarsi del tempo insieme. Non solo, avrebbero anche deciso le date per quel viaggio in Perù che avrebbero dovuto fare lo scorso agosto. Si tratta di un itinerario da sogno, tra Lima, Cuzco e Panama City.