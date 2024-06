Tra frecciatine, nuove fidanzate e nuovi cani, Chiara Ferragni e Fedez riescono a far parlare di loro forse più di quando stavano ancora insieme. Oggi è il turno dell’influencer che, tramite un video su TikTok, sembra aver lanciato una nuova frecciatina all’ex marito.

Un amore finito all’improvviso

Nel video pubblicato su TikTok si legge innanzitutto la caption “Uomini”, indicando quindi il punto di vista di chi parla. In primo piano c’è la faccia di Chiara Ferragni che mima e sorride divertita alle parole che sentiamo in sottofondo. Un audio parla infatti di un amore finito improvvisamente. Recita: “Poi all’improvviso ho smesso d’amarla, da un’ora all’altra. Alle otto di sera ero innamorato pazzo, alle nove e tre quarti non me ne importava più niente: era finita, ero guarito”.

Le reazioni social

Come sempre quando si tratta degli ormai ex Ferragnez, il pubblico si divide. C’è chi è solidale con Chiara e le esprime sostegno e affetto. C’è chi trova divertente il modo in cui riesce ad essere autoironica nel parlare di qualcosa di così doloroso. E poi c’è chi trova tutto imbarazzante e fuori luogo, in una parola: cringe.