Chiude Forte e Chiara, il programma tv di Rai 1 con la conduzione di Chiara Francini. La trasmissione è stata stoppata con anticipo, dopo appena due puntate, a causa degli ascolti più bassi rispetto a quelle che erano le aspettative.

Dopo la notizia, Chiara Francini si è voluta esprimere personalmente ed ha deciso di farlo proprio mediante il suo profilo Instagram. Qui ha condiviso una foto con il suo gatto ed ha così aperto il suo post:

Signore, signori e tutto quello che sta nel mezzo, non ci siamo andati piano. Scusateci se siamo stati troppo forti , come un gintonic senza tonic.

Con Forte e Chiara abbiamo provato a mettere assieme in uno stesso show Cardinali e inviati di guerra, cliché sulle donne e pornostar, balletti con le piume e storie di bambini in un campo di concentramento, canzoni dei cartoni animati e Drag queen. Forse ho esagerato . Ma il rischio comprende una dose di coraggio .

Ha così continuato sul social.

Infine, Chiara Francini ha poi concluso:

Chiudiamo qui, con una schitarrata ben impiumata. Prendiamola come una dieta: invece di una taglia in meno una puntata in meno. Ma anche se più sottili, la gioia, la passione, la voglia di raccontare continueranno a imboccarci con grandi cucchiaiate! Ringrazio tutti quelli che hanno amato e non amato il mio show, i primi li aspetto a teatro, gli altri…pure! Buongustai!