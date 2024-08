Chiara Nasti in ospedale con la figlia Dea: cosa è successo?

Chiara Nasti in ospedale con la figlia Dea nata il 24 luglio: come sta la bimba?

Attimi di tensione per Chiara Nasti, che si trova in ospedale con la figlia Dea. La bambina, nata lo scorso 24 luglio, è stata ricoverata per un problema di salute. Come sta adesso?

Tramite il suo profilo Instagram, Chiara Nasti ha annunciato che la figlia Dea, venuta al mondo meno di un mese fa, è stata ricoverata in ospedale. La neonata è apparsa sul lettino del nosocomio, con il piedino fasciato e una serie di fili attaccati al corpo. Cosa è successo alla bimba?

Le parole di Chiara Nasti

A didascalia dello scatto che ritrae la figlia Dea in ospedale, Chiara Nasti ha scritto: “Ti amo principessa mia“. L’influencer campana ha aggiunto solo emoticon a forma di cuori rosa e bianchi, senza svelare il motivo del ricovero della piccola. I fan si sono subito allarmati, ma nelle ultime ore sono arrivati alcuni aggiornamenti incoraggianti.

Gli aggiornamenti di Deianira Marzano

Ad aggiornare i fan sulle condizioni di salute della piccola Dea è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto sapere:

“Ho parlato con Enzo, il papà che è anche lui lì, un problema al pancino come viene spesso ai neonati”.

Niente di grave, quindi, la figlia di Chiara e Mattia sta bene, ha avuto solo un piccolo malore.