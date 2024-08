A distanza di qualche giorno dalla nascita di Dea, Chiara Nasti si è raccontata un po’ ai fa. L’influencer campana ha spiegato il motivo che l’ha spinta ad accettare il parto cesareo e qual è stata la reazione del primogenito Thiago alla vista della sorellina.

Chiara Nasti, il parto cesareo di Dea e la reazione di Thiago

Lo scorso 24 luglio, Chiara Nasti è diventata mamma della seconda figlia, la piccola Dea. La bambina, arrivata a distanza di due anni dal primogenito Thiago, è venuta al mondo con parto cesareo. Tutto è andato per il meglio, ma l’influencer campana deve ancora imparare a gestire la sua ‘nuova’ famiglia a quattro. Via Instagram, ha raccontato ai fan come sta trascorrendo questi giorni.

Chiara Nasti: perché ha fatto il parto cesareo?

Chiara Nasti ha spiegato che Dea è nata con parto cesareo per due motivi:

“Dovevo per forza. Con Thiago ero partita con il parto naturale, ma ho avuto un cesareo d’urgenza perché calavano i battiti durante le spinte. Poi era passato troppo poco tempo dalla prima gravidanza, quindi per non rischiare che andasse storto qualcosa abbiamo deciso di ripetere il cesareo per Dea”.

Lei e il marito Mattia Zaccagni, “se Dio vuole“, allargheranno la famiglia con il terzo figlio, ma la nuova gravidanza avverrà tra qualche anno.

Come ha reagito Thiago alla nascita di Dea?

La Nasti ha svelato anche come ha reagito Thiago alla nascita della sorellina. I primi giorni, visto che Chiara si dedicava h24 a Dea, il bimbo si è innervosito molto. Così, l’influencer è stata costretta a cambiare atteggiamento. Ha dichiarato: