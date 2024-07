Chiara Nasti è mamma bis, il 24 luglio è nata la piccola Dea Zaccagni. Tuttavia, anche in occasione della nascita della seconda figlia dell’influencer e del calciatore Mattia Zaccagni non sono mancate le critiche. Anche il ritorno a casa ha fatto discutere il web.

Il ritorno a casa di Chiara Nasti

L’influencer, spesso attaccata dagli haters, è stata presa di mira il giorno del parto per essersi mostrata con una piega appena fatta. Tuttavia, il ritorno a casa non è stato da meno: oggi la Nasti ha lasciato l’ospedale per fare ritorno a casa, insieme alla nuova arrivata, e il look scelto lascia spazio alle critiche.

La festa di benvenuto per la piccola Dea

In queste ore Chiara Nasti ha condiviso sui suoi profili social un video con l’ingresso in casa di ritorno dall’ospedale. Nelle immagini si vede la donna in splendida forma e con un tacco vertiginoso, nonostante siano passati pochi giorni dal parto. A tal proposito, tanti sono stati i commenti che hanno sottolineato questo aspetto:

“Dopo un cesareo entri in casa con tacchi e borsetta? Beata te, io non riuscivo neppure a camminare”.

Dunque, l’influencer è riuscita anche questa volta a catturare l’attenzione e continua a far parlare di sé, nel bene e nel male.

L’arrivo di Dea dopo Thiago

Nel video pubblicato il piccolo Thiago, diventato ormai fratello maggiore, viene ripreso in braccio alla mamma felice e sorridente. La famiglia si allarga, dopo l’arrivo di Thiago, nato a novembre 2022, si dà il benvenuto alla piccola Dea, nata il 24 luglio.