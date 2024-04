Chiara Nasti è stata querelata dalla cassiera di un supermercato romano. A quanto pare, l’influencer napoletana ha contribuito alla gogna mediatica della lavoratrice.

Chiara Nasti querelata da una cassiera del supermercato

Qualche tempo fa, Chiara Nasti aveva condiviso sui social uno sfogo particolare, riferito ad un supermercato romano. L’influencer napoletana ha raccontato di essere rimasta in fila ad una cassa senza che qualcuno la facesse passare avanti perché incinta. “È incredibile quanto non ci sia più solidarietà ed empatia da parte delle persone, una roba folle, uno schifo“, aveva dichiarato. Adesso la cassiera del negozio in questione l’ha querelata.

Perché Chiara Nasti è stata querelata dalla cassiera?

A riportare la notizia della querela della cassiera del supermercato romano nei confronti di Chiara Nasti è stato Fanpage. Si legge che la lavoratrice ha deciso di agire per vie legali in quanto l’influencer ha mostrato il suo volto sui social, facendola piombare al centro di una gogna mediatica.

Chiara Nasti: la cassiera del supermercato si rivolge alla Polizia Postale

Su Fanpage si legge: