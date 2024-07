Ladri in casa di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti: rubati gioielli e Rolex

Chiara Nasti ha mostrato sui social il furto subito nella casa in cui vive con il marito Mattia Zaccagni.

Chiara Nasti ha mostrato sui social network quello che è accaduto nella casa in cui vive con il marito Mattia Zaccagni. I ladri hanno rubato gioielli, Rolex, scarpe e borse.

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, furto in casa: svaligiata la collezione di Rolex

“Questa è l’Italia. Pezzi di m…a” ha scritto Chiara Nasti sui suoi profili social, dove ha mostrato le foto delle scatole di Rolex e i cofanetti di gioielli svuotati dai ladri. La sua casa e quella del marito Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, è stata nuovamente svaligiata dai ladri, per la seconda volta in 8 mesi. L’ultima volta il bottino era stato di 80 mila euro, questa volta potrebbe essere anche più alto visto che i ladri hanno rubato almeno 4 Rolex, gioielli, scarpe e borse.

A scoprire il furto sono state Chiara Nasti e la colf, che sono rientrate a casa alle 17.40 di domenica 14 luglio. Il calciatore rientrerà oggi a Roma. Quando la donna ha cercato di entrare in casa, la porta non si apriva, perché risultava chiusa dall’interno. L’influencer ha capito che qualcosa non andava e ha lanciato l’allarme.

Furto in casa Zaccagni-Nasti: la dinamica

Sul posto sono arrivati i poliziotti che, entrando in casa, hanno scoperto che la camera da letto era stata completamente distrutta. I malviventi, entrati da una porta finestra nel bagno, hanno devastato mobili e armadi e messo tutto a soqquadro. Con un frullino, sono riusciti ad aprire la cassaforte e hanno portato via tutto il contenuto. Hanno rubato diversi gioielli, orologi Rolex, oro, scarpe e borse, poi sono scappati bloccando la porta dall’interno.