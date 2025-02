A “Uomini e Donne” sta succedendo di tutto. Ecco che arriva la notizia che la nuova tronista, Chiara Pompei, ha deciso di lasciare il trono. Come mai? Cosa è successo?

Chiara di Uomini e Donne lascia lo studio: colpo di fulmine in diretta!

Era salita da poco sul trono del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne“, ma ecco che la 23enne romana Chiara Pompei ha scelto di lasciare il programma. A dare questa anticipazione è stato Lorenzo Pugnaloni. Nei giorni scorsi c’era infatti stata una segnalazione su un presunto fidanzato di Chiara, ovvero Riccardo Sparacciari, il quale nelle sue storie su Instagram aveva fatto intendere che tra lui e Chiara nulla fosse finito. All’inizio della puntata registrata l’11 febbraio, Maria ha fatto andare in centro allo studio Chiara dicendole di stare tranquilla perché “a 23 anni gli errori si possono commettere“. Chiara ha spiegato che era molto presa da Riccardo ma che lui la trattava come una storia occasionale e per questo lei ha deciso di accettare la proposta di fare la tronista. A sua insaputa, Riccardo viene fatto entrare in studio. Il giovane racconta che per lui non era una cosa occasionale ma una cosa vera. A questo punto Maria fa uscire i due ragazzi per chiarirsi tra di loro.

Chiara abbandona il trono per Riccardo

Dopo un ora i due ragazzi tornano nello studio di “Uomini e Donne“, con Chiara che ammette di provare qualcosa di forte per Riccardo. A questo punto la decisione di abbandonare il trono e uscire con lui. Chi salirà adesso sul trono?