Un enorme incendio è scoppiato in un impianto chimico situato a sud-ovest di Chicago, a La Salle, nell’Illinois.

È stata segnalata, poi, anche la presenza di esplosioni multiple presso la struttura. Sul posto, si sono prontamente recate diverse squadre dei vigili del fuoco.

🚨#BREAKING: Massive fire has erupted at a chemical plant with multiple explosions reported

📌#LaSalle | #IL

Multiple Firefighter are on scene of a massive 4 alarm fire that has erupted at a chemical plant with multiple explosions police are asking everyone to shelter in place pic.twitter.com/iWRBQtlBVf

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 11, 2023