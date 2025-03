La chiusura dell’istituto Iqbal Masih

Quest’anno, l’istituto Iqbal Masih di Pioltello ha annunciato la chiusura per il 31 marzo, ultimo giorno di Ramadan. Questa decisione, già presa lo scorso anno, ha nuovamente sollevato un acceso dibattito tra genitori e istituzioni. Il 43% degli studenti dell’istituto è di fede musulmana, il che rende questa scelta particolarmente significativa e controversa.

Le polemiche del passato

La chiusura del 2022 aveva generato un’ondata di polemiche, attirando l’attenzione del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che si era espresso in merito. Quest’anno, sebbene le reazioni siano state meno intense, i malumori tra i genitori non sono mancati. Molti di loro hanno espresso preoccupazione per il cambiamento di atteggiamento di alcuni insegnanti, che avrebbero influenzato la decisione di trasferire i propri figli in altre scuole.

Reazioni dei genitori e futuro dell’istituto

Nei messaggi sui social, i genitori hanno manifestato il loro disappunto, sottolineando come la chiusura possa influenzare negativamente il percorso educativo dei loro figli. Alcuni genitori hanno addirittura deciso di trasferire i propri ragazzi in istituti che non adottano questa pratica, evidenziando una frattura crescente tra le famiglie e l’istituzione. La questione della chiusura per il Ramadan non è solo una questione di calendario scolastico, ma tocca anche temi più ampi come l’inclusione e il rispetto delle diverse fedi all’interno del sistema educativo.