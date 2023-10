Ciampino, ansia per il volo: uomo di 55 anni chiede di scendere prima del dec...

Questa mattina, giovedì 26 ottobre, all’aeroporto di Ciampino un aereo diretto a Lisbona è decollato con circa quaranta minuti di ritardo, il perché? Un passeggero, con la paura di volare, era a bordo del velivolo e ha chiesto di scendere pochi minuti prima della partenza.

I momenti prima

L’uomo, un 55enne, era diretto in Portogallo con la moglie e i figli e, nonostante il suo timore di volare, aveva deciso che sarebbe comunque salito sull’aereo e avrebbe affrontato la sua paura.

Il passeggero, inizialmente, avrebbe chiesto agli assistenti di volo se fosse possibile cambiare posto, per sedersi più avanti e sentirsi più al sicuro.

Nel momento in cui si sono accesi i motori e i passeggeri hanno dovuto allacciare le cinture, il passeggero si è fatto prendere dall’ansia e dalla paura e non se l’è sentita di viaggiare.

“Fatemi scendere, non ce la faccio”

Nel momento in cui l’aereo si stava preparando per il decollo, l’uomo ha iniziato a sudare e a tremare e ha così chiesto al personale di bordo di farlo scendere: “Non ce la faccio, fatemi scendere“, sono state le sue parole.

L’aereo è tornato indietro per dare la possibilità al passeggero di scendere, ed ha preso il volo con circa 40 minuti di ritardo.

Il resto della famiglia del 55enne, invece, è rimasta a bordo e ha proseguito il viaggio verso Libona.

