Cimici in inverno: come fanno a sopravvivere e come allontanarle

Cimici in inverno: come fanno a sopravvivere e come allontanarle

Cimici in inverno: come fanno a sopravvivere e come allontanarle

Con le temperature rigide di questo periodo, in casa è possibile continuare ad avere la presenza delle cimici che ne approfittano per ripararsi dal clima rigido dal momento che non tollerano il freddo.

Scopriamo come riescono a sopravvivere a queste temperature e i metodi per tenerle lontane naturalmente.

Cimici in inverno: come sopravvivono

Nonostante questi insetti siano presenti soprattutto tra settembre e ottobre, non è raro in questo periodo dell’anno trovare le cimici. In casa possono essere ancora presenti dove si nascondono tra le tende, i panni ad asciugare oppure accanto alle fonti di luce o di illuminazione. Questo insetto fa molta fatica ad adattarsi alle temperature rigide per cui ha bisogno di un riparo per sopravvivere.

Questi insetti necessitano di luoghi in cui rifugiarsi dal momento che non tollerano le basse temperature ed ecco che le abitazioni, gli appartamenti diventano il luogo ideale. Spesso giungono in casa dove rimangono fino a quando le temperature non sono un po’ più miti, per svernare e uscire poi in primavera con le giornate più calde e piacevoli.

Con il periodo invernale è sempre più normale trovare le cimici in casa perché sono attirate dal tepore delle abitazioni e dal cambio di temperatura che si respira all’interno dell’abitazione.

Per esempio, le cimici dei letti sono presenti soprattutto nelle camere da letto perché qui possono trovare un ambiente e habitat caldo compreso anche del cibo disponibile.

In inverno poi tendono a nascondersi in alcuni angoli delle case particolarmente strategici come gli angoli dei muri o le fessure oppure le cantine, i ripostigli, ecc. Si possono anche trovare in alcune fessure dove possono godersi il calore della casa senza essere disturbati.

Cimici in inverno: come allontanarle

Si tratta di insetti che proliferano indisturbati, ma la presenza delle cimici in inverno in casa può essere alquanto fastidiosa, per cui è bene capire come fare per tenerle lontane e godersi il tepore della casa senza la loro invasione. Sia in casa che nei giardini gli stessi esperti consigliano rimedi e soluzioni che siano naturali e non invasive.

Per esempio una soluzione a base di acqua e di sapone di Marsiglia da spruzzare soprattutto nelle zone e angoli dove giungono ed entrano le cimici permette di allontanarle immediatamente.

Ci sono poi una serie di altri rimedi naturali come l’aglio, l’erba gatta o la menta da posizionare vicino ai luoghi di accesso per evitare che si avvicino troppo.

Qualora rimanessero all’aperto non riuscirebbero a sopravvivere alle temperature invernali particolarmente rigide, ma per scacciarle da casa è possibile installare delle zanzariere o reti anti-insetto soprattutto nei pressi di porte e finestre, attorno ai comignoli o vicino alle prese d’aria o sulle finestre dei sottotetti.

Molto importante anche sigillare tutte quelle crepe, fessure, tubazioni e feritoie dove sicuramente hanno libero accesso per poter stare in casa e soggiornare durante il periodo invernale. Infine, vi è anche una soluzione tecnologica come Ecopest Home particolarmente efficace e valida che le tiene lontano.

Cimici in inverno: miglior rimedio

Per coloro che sono stanchi di sentire il continuo sbatacchiare da un angolo all’altro delle cimici presenti anche nella stagione invernale, è possibile affidarsi a rimedi efficaci e duraturi nel tempo. Le soluzioni come pesticidi e insetticidi non sono consigliate, ma il rimedio migliore è Ecopest Home, un repellente naturale che aiuta a scacciarle immediatamente e rapidamente.

Un dispositivo che funziona tramite interferenza magnetica e ultrasuoni non udibili all’orecchio umano, ma che questi insetti captano immediatamente evitando di avvicinarsi troppo all’abitazione. Un repellente all’avanguardia e tecnologico che protegge tutta la famiglia, ma anche gli animali domestici non arrecando fastidio o emettendo odori molesti.

Una soluzione ottimale in grado di coprire un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati. Un dispositivo molto piccolo, ma potente, in grado di essere usato sia all’interno che all’esterno della casa, ma anche in viaggio. Bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente per fornire una protezione h24 7 giorni su 7.

Un acquisto sicuro al 100% che non allontana soltanto le cimici in inverno, ma anche le scutigere, le zanzare in estate, i tarli del legno compreso i roditori.

Questo repellente non si acquista nei negozi o siti di Internet, ma per un prodotto originale ed esclusivo, il consumatore si collega alla pagina, compila il form con i propri dati per poi ricevere la chiamata dell’operatore che conferma ed evade l’ordine bloccando l’offerta promozionale di due dispositivi di Ecopest Home al costo di 49,90€ invece di 98. Per il pagamento sono accettati forme come Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna in 1-2 giorni lavorativi.