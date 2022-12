Cimici in inverno: come fanno ad entrare in casa

Cimici in inverno: come fanno ad entrare in casa

Nonostante le temperature si siano abbassate e il freddo cominci a farsi sentire, vi sono insetti che continuano a presenziare nelle abitazioni. Tra gli insetti in attività presenti nelle case, i più comuni, in questo periodo dell’anno, sono le cimici che si annidano un po’ ovunque. Proviamo a capire come mai sono così presenti in inverno.

Cimici in inverno

Con le temperature rigide di questi giorni e il freddo pungente che si sta facendo sentire, ecco che giungono in casa le cimici. Questi insetti sono sempre più comuni in casa nel periodo invernale. Durante questa fase possono trovarsi in diverse zone della casa: i ripostigli, le cantine sono un luogo in cui possono cercare rifugio.

Si consiglia di fare delle pulizie accurate dal momento che questi insetti possono trovarsi anche sopra i mobili, così come le fessure che sono un altro punto della casa in cui rimangono indisturbate per la maggior parte del tempo in cerca di temperature più miti. Le fessure, sebbene siano luoghi difficili da controllare, sono sicuramente molto apprezzate dove potersi nascondere.

Le cimici non proliferano soltanto nei mesi di ottobre e novembre, ma anche in inverno è possibile trovarle a casa. Se disturbate emettono un odore alquanto sgradevole, ma in questo periodo dell’anno è sempre più normale trovarle in casa, magari lungo i bordi delle televisioni oppure vicino a fonti di luce.

Il periodo invernale non ha impedito la diffusione delle cimici, anzi. Questi insetti continuano a essere molto presenti nelle case da dove sbucano da ogni zona e angolo creando panico e allarme in coloro che provano ribrezzo e disgusto nei loro confronti, ma anche in chi ha piante o alberi da frutto dal momento che possono danneggiarle.

Cimici in inverno: cause

Nel periodo autunnale, le cimici tentano di sfuggire alle basse temperature e in inverno giungono in uno stato di ibernazione, anche se il calore e il tepore delle case portano sicuramente a farle nuovamente uscire dal letargo e giungere in casa. Infatti, il freddo del periodo invernale e le temperature basse le spinge a entrare in casa per potersi riparare.

Con l’arrivo del freddo ecco che cominciano a invadere le case dove trovano rifugio accanto a fonti di luce come l’umidità oppure vicino ai termosifoni dove sono certe di trovare riparo. Possono giungere nell’abitazione perché alla ricerca di cibo e fonti d’acqua che non sempre riescono a trovare durante la stagione fredda.

Per cercare di stanarle e impedire il loro ingresso in casa, bisogna cercare di capire da dove entrano in modo da non avere l’abitazione invasa da questi insetti. In questa fase la loro presenza può essere alquanto numerosa proprio perché cercano rifugio e riparo dal freddo e dal repentino abbassamento delle temperature dal momento che non le tollerano.

Si possono evitare installando delle zanzariere a porte e finestre oppure controllare attentamente le fessure nei muri o angoli dove sicuramente vanno a ripararsi. Le cimici dei letti tendono ad amare molto gli spazi bui e angusti dove trovano rifugio oppure le valigie durante i vari viaggi e trasferte di lavoro o di piacere.

Cimici in inverno: miglior rimedio casalingo

