Cimici in casa: le alternative alla disinfestazione

Quando si hanno degli insetti invasori in casa, molti optano per contattare ditte ed esperti di disinfestazione per allontanarle. Non sempre questa scelta è adatta e salutare, anche per i costi che comporta. Sono diversi i metodi alternativi alla disinfestazione che permettono di contrastare le cimici in casa e tenerle a distanza.

Cimici in casa

Sono tra gli insetti maggiormente fastidiosi e sgradevoli che possano entrare in casa durante il periodo che va da settembre a ottobre e novembre, anche se non si esclude che alcuni esemplari di cimici possano aggirarsi nelle abitazioni durante il mese di gennaio o febbraio dove trovano riparo dal freddo e dalle temperature basse.

Tra gli esemplari che possono entrare in casa dalla finestra o dalla porta oppure tramite il bucato, quindi i panni stesi al sole, vi sono sia le specie verdi che marroni, ma anche le cimici dei letti chiamate in questo modo proprio perché si intrufolano nelle stanze delle case e degli hotel agendo soprattutto durante la notte.

Sono insetti assolutamente innocui, non nocivi, ma sicuramente non sono una piacevole e gradevole vista quando le si vede vagare liberamente per il bagno o la camera da letto o si sente il loro continuo sbatacchiare da un angolo all’altro in cerca di luce o fonti di illuminazione dove andare a scaldarsi in vista dell’inverno.

Le cimici verdi e marroni sono gli esemplari maggiormente comuni in casa e tendono a caratterizzarsi soprattutto per il cattivo olezzo che emanano per allontanare i predatori. Sebbene non trasmettano malattie, possono però moltiplicarsi e riprodursi rapidamente per cui le abitazioni diventano il loro luogo ideale.

Cimici in casa: alternative alla disinfestazione

Per debellare questi insetti facendo in modo che non entrino in casa, sono molti coloro che decidono di affidarsi a esperti o a ditte di disinfestazione sperando così di risolvere il problema. Invece di ricorrere alle ditte del genere, ci sono metodi altrettanto validi che aiutano ad allontanarle evitando di ucciderle.

A prescindere dal fatto che siano verdi oppure asiatiche, le cimici in casa non dovrebbero entrare, ma in caso contrario è bene affidarsi a rimedi naturali che permettono di ottenere buoni risultati. Per esempio, una soluzione a base di acqua e di scaglie di sapone di Marsiglia è considerata molto valida perché le tiene lontano. Basterà spruzzarne un po’ nei luoghi dove si rifugiano per fare in modo che si allontanino.

L’olio di Neem è una soluzione altrettanto efficace dal momento che emana un odore alquanto potente che le infastidisce. Basta semplicemente diluirlo in un po’ di acqua per poterlo spruzzare poi sulle piante e gli ortaggi dal momento che la cimice può danneggiare le coltivazioni. Un ambiente pulito, eliminando qualsiasi granello di sporco fa sì che non entrino in casa.

Sigillare i punti di ingresso, che siano porte o finestre con delle guarnizioni o paraspifferi, compreso anche silicone o stucco, permette di tenere lontano questi insetti e fare in modo che non si avvicinino alla casa. Tra le alternative alla disinfestazione, è bene anche affidarsi a repellenti naturali come Ecopest Home che sono efficaci.

Cimici in casa: miglior rimedio

Tutti i rimedi che sono stati consigliati sono sicuramente una valida alternativa alla disinfestazione, ma non risultano essere duraturi nel tempo. Per debellare le cimici in casa, vi sono prodotti naturali e repellenti a ultrasuoni che sicuramente aiutano ad allontanarle. Il migliore, attualmente, è Ecopest Home, un dispositivo che è consigliato anche dai consumatori per la sua efficacia.

Un repellente elettronico a ultrasuoni e interferenza magnetica che permette di allontanarle dalla casa evitando che si possano avvicinare dal momento che non tollerano queste onde elettromagnetiche. Un dispositivo dalle dimensioni compatte che si può portare anche in viaggio e usare sia all’interno che all’esterno della casa.

Un investimento economico e potente che garantisce la giusta sicurezza e incolumità per gli animali domestici ed esseri umani tenendo alla larga, non solo le cimici, ma anche altri parassiti fastidiosi che si insinuano in casa, come le scutigere, le tarme, i tarli e agisce verso i roditori. Bisogna soltano che si colleghi alla presa elettrica per esercitare le sue funzioni.

Ecologico, privo di batterie, inodore, quindi non rilascia odori all’accensione e silenzioso evitando di disturbare o dare fastidio. Un repellente che dona protezione a tutte le ore del giorno e della notte sette giorni su sette coprendo anche un raggio di azione di circa 250 metri quadrati, quindi molto ampio.

Questo repellente, particolarmente apprezzato, non si ordina su Internet o nei negozi, ma è necessario cliccare qui per pagina ufficiale del prodotto, compilare il modulo in fondo alla pagina attendendo la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine e attivare la promozione di due confezioni di Ecopest Home a 49,90€ invece di 98 € con pagamento in contrassegno, quindi alla consegna in contanti, carta di credito o contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.