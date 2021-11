Cimici in casa in inverno: come correre ai ripari

Le cimici sono tra gli insetti maggiormente comuni in inverno, ma grazie ad alcuni rimedi è possibile allontanarle in modo definitivo.

L’inverno è una stagione in cui si avverte freddo e un luogo in cui soggiornare. Ci sono alcuni insetti che, proprio per via delle basse temperature, cercano riparo in casa. Si tratta delle cimici che giungono a cercare tepore, ma vediamo quali soluzioni e rimedi adottare per tenerle lontane e stare tranquilli.

Cimici in casa in inverno

Non pungono, né mordono, ma sono tra gli insetti maggiormente fastidiosi e seccanti che si possano avere in casa soprattutto durante la stagione invernale. Si tratta delle cimici che, con l’arrivo dei primi freddi e del periodo invernale, giungono in casa. Liberarsene si può, ma è bene fare attenzione ad alcuni aspetti e adottare le giuste soluzioni.

Esistono vari esemplari, anche se negli ultimi anni è cominciata a giungere anche la cimice asiatica che è di colore grigio marroncino. A differenza delle classiche cimici di colore verdi o marrone, le cimici asiatiche secernono un feromone che ne richiama tantissime altre.

Dal momento che non fa assolutamente piacere averle in casa, è bene adottare tutte le precauzioni necessarie. Si possono collocare zanzariere o reti antinsetto alle finestre, attorno ai comignoli o anche sulle prese d’aria, ovvero tutti quei luoghi e fessure dove questi insetti possono annidarsi.

Bisogna poi sigillare crepe, fessure e altri accessi, compreso le feritoie e altre aperture. Per allontanarle o addirittura eliminarle è possibile ricorrere a prodotti naturali che non sono dannosi, come oli essenziali oppure delle bombolette di ghiaccio spray che le fanno cadere a terra prima di raccoglierle oppure un dispositivo quale Ecopest Home che le allontana in modo definitivo.

Cimici in casa in inverno: cause

Proprio come gli esseri umani che cercano riparo durante il periodo invernale e necessitano di calore e tepore per scaldarsi, così anche le cimici giungono nelle abitazioni dal momento che non tollerano le temperature invernali. Quindi, per questi insetti, le finestre, le fessure, ma anche i magazzini o i garage sono luoghi in cui proteggersi e riscaldarsi.

Nel periodo autunnale cominciano già a mettersi al riparo in zone asciutte proprio per poter sfuggire alle basse temperature dell’inverno ormai imminente. Si avvicina alle abitazioni in modo da trovare un luogo in cui possa svernare in attesa della bella stagione e di un po’ di sole. La casa diventa il luogo prediletto per trovare tepore e caldo per la stagione invernale.

Tendono a nascondersi in casa o comunque in luoghi caldi in modo da sopravvivere al gelo dell’inverno. Spesso le cimici giungono nelle abitazioni per deporre le uova e cominciano a svernare nascoste dietro i mobili o le più piccole fessure. In casa vivono il letargo invernale e complice anche il tepore domestico, trovano un habitat perfetto in cui soggiornare.

Sono insetti particolarmente freddolosi che, non riuscendo a tollerare il periodo invernale e le temperature, si rifugiano in casa per ripararsi e trovare quel calore necessario alla loro sopravvivenza. Quindi, è bene proteggersi sigillando quei luoghi e feritoie che possono fungere da ingresso per questi insetti.

Cimici in casa in inverno: miglior rimedio

Per riuscire ad allontanare ed evitare che le cimici possano sopraggiungere nelle abitazioni nel periodo invernale, oltre ai rimedi naturali, la soluzione migliore è Ecopest Home, un repellente elettronico che funziona molto bene sia contro questi insetti, ma anche per moscerini, zanzare, vespe, compreso anche i roditori.

Un repellente elettronico che funziona grazie alla doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni in modo che sia inudibile sia agli esseri umani che agli animali domestici, in generale. In questo modo, è possibile godersi la tranquillità e il relax senza quel fastidioso ronzio.

Grazie ai test e ai risultati verificati, è riconosciuto come il miglior rimedio naturale casalingo contro cimici e altri insetti. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Sicuro e testato per la famiglia, si può portare ovunque con sé, anche in ufficio. Silenzioso e copre un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati. Un sistema di repulsione come Ecopest Home non necessita di additivi chimici fornendo una protezione h 24. Funziona in modo molto semplice dal momento che basta attaccarlo alla presa di corrente per cominciare a beneficiare di tutti i vantaggi.

Originale ed esclusivo, non si ordina nei siti di e-commerce o negozi fisici, ma basta collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo e inviarlo per avere così l’opportunità della promozione di due Ecopest Home al costo di 49,90€. Si può scegliere la forma di pagamento che maggiormente aggrada, quale Paypal, la carta di credito o anche contanti al corriere.

