Cina, rider cade nel vano dell'ascensore e si rompe la spina dorsale

Un rider era andato a fare una consegna in un edificio in costruzione a Wenzhou, in Cina, ma purtroppo è precipitato nel vano dell’ascensore. Probabilmente il casco gli ha impedito di guardare bene dove metteva i piedi, rendendosi conto del vuoto che aveva di fronte. Il rider si è rotto la spina dorsale. Le telecamere hanno ripreso le immagini drammatiche dell’incidente. Il rider ha camminato lungo il corridoio, di fretta, probabilmente per velocizzare i tempi di consegna. Ad un certo punto ha messo il piede nel vuoto ed è precipitato.

Il rider è stato portato in ospedale, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ha spiegato che l’illuminazione in quella fabbrica in costruzione era scarsa. Ha riferito di essere caduto dal terzo piano al secondo, riportando gravi lesioni alla colonna vertebrale. “Non c’erano barriere intorno. La mia colonna lombare era ferita e le mie ossa erano frantumate” ha dichiarato. La polizia non ha fatto sapere se ci saranno delle conseguenze legali per chi non ha delimitato l’area di pericolo.