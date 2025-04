Ieri pomeriggio, una ragazza di 23 anni, di origine srilankese, è stata accoltellata alla nuca mentre si trovava da sola nel suo appartamento a Cinisello Balsamo, dove vive con la madre e la sorella. La giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Ragazza accoltellata a Cinisello Balsamo

Sull’incidente stanno indagando gli agenti del Commissariato di Cinisello Balsamo, nel comune dell’hinterland milanese dove si è verificato il tentato omicidio. Gli inquirenti, insieme al personale medico dell’Areu, sono stati i primi ad arrivare nell’appartamento di via Libertà.

La ragazza, senza precedenti penali e in regola con la legge, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. La lama del coltello, lunga 15 centimetri, è penetrata solo parzialmente nella nuca e, stando alle prime valutazioni, non avrebbe causato danni permanenti.

Cinisello Balsamo, ragazza accoltellata: i dettagli sull’aggressore

Dopo l’aggressione, ancora scossa, la ragazza avrebbe scritto su un foglio, di non conoscere l’aggressore. Nonostante ciò, nell’appartamento, dove vive con la madre e la sorella, non sarebbero stati rinvenuti segni di effrazione. Secondo la ricostruzione, l’intruso avrebbe lanciato a terra il cellulare della vittima, che si sarebbe chinata per raccoglierlo. È stato proprio in quel momento che l’assalitore l’ha colpita alla nuca con un coltello.

Gli agenti del Commissariato hanno interrogato l’ex fidanzato della giovane, con cui si era separata lo scorso novembre, ma al momento non sono emersi elementi a suo carico. Sulle circostanze dell’incidente, la polizia ha avviato un’indagine.