Fermato il presunto killer di Sara Campanella, studentessa quasi 22enne sgozzata nella serata di lunedì in strada a Messina. Il suo nome circolava nelle chat degli studenti fuorisede dell’Università che frequentava la vittima già dalle prime ore seguenti il femminicidio della giovane originaria di Misilmeri, nel Palermitano.

Studentessa di Messina accoltellata

Il sospettato è stato catturato dai militari dopo una vera e propria caccia all’uomo, sopraggiunta dopo l’accoltellamento avvenuto al culmine di una lite intorno alle 18 di lunedì pomeriggio nella zona dello stadio “Giovanni Celeste”. Nella notte i carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito il decreto di fermo dell’indagato emesso dalla Procura. Nella prima serata i militari avevano individuato il ragazzo in un’abitazione in una traversa della via Tommaso Cannizzaro, sebbene al loro arrivo l’abitazione era già vuota. A seguito sono state controllate la stazione ferroviaria e il porto per evitare che l’assassino potesse allontanarsi da Messina.

Chi è stato arrestato

Stando a una prima ricostruzione, si tratta di un collega di università, con il quale Sara aveva avuto una relazione. I dettagli sulle indagini verranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà al Palazzo di Giustizia della città dello Stretto alle 11:00.