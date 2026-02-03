Durante la trasmissione Cinque Minuti, condotta da Bruno Vespa e in onda su Rai 1, quello di ieri sera è stato un confronto teso, sul tema degli scontri avvenuti a Torino nel fine settimana in occasione della manifestazione per l’ex centro sociale Askatasuna.

Acceso confronto tra Vespa e Bonelli a Cinque Minuti

Il centro del dibattito verteva sul tema della gestione dell’ordine pubblico e delle responsabilità politiche.

Ospite in studio Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, il quale ha sottolineato l’importanza di distinguere tra manifestanti e gruppi violenti. Bruno Vespa ha incalzato Bonelli sul tema della condanna netta delle violenze contro le forze dell’ordine, sottolineando la gravità degli attacchi subiti dagli agenti durante gli scontri. Inoltre ha portato esempi concreti e riferimenti a esponenti locali di Avs presenti in piazza, sostenendo che la mancata presa di distanza da tali partecipazioni rischierebbe di tradursi in una forma di corresponsabilità politica.

Il dibattito tra Vespa e Bonelli

Bonelli ha respinto questa interpretazione, riaffermando il valore della libertà di manifestare, ribadendo la necessità di condannare ogni forma di violenza. Vespa, dal canto suo, ha continuato a porre l’accento sulla necessità di isolare le frange violente per tutelare chi opera nel mantenimento dell’ordine pubblico.