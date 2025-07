Il Circolo Avanguardia Torino era una presenza importante all’interno del capoluogo piemontese ma le ricerche dei Carabinieri hanno fatto sì che un luogo storico fosse chiuso, vediamo le motivazioni dietro questo gesto effettuato dalle forze dell’ordine.

Quale futuro per il Circolo Avanguardia Torino

Al momento non si hanno informazioni rispetto al futuro del circolo che potrebbe essere sfrattato dalla sua attuale locazione nel caso fosse colpevole dei fatti che sono stati scoperti dai Carabinieri.

In questo caso non si tratterebbe del primo centro sociale in Italia ad essere stato chiuso definitivamente perché al suo interno si svolgevano attività non inerenti a quelle per cui i centri sociali sono conosciuti.

Chiuso per comportamenti fascisti

Il circolo “Avanguardia Torino” è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri del ROS perché figurava in un’indagine nei confronti di iniziative che esaltavano il fascismo, come riportato da TGCom24.

Il circolo è quindi imputato di “associazione finalizzata alla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa” oltre che per non aver rispettato la legge del 1952 sulle “manifestazioni fasciste”.

Nelle prossime settimane potrebbero esserci ulteriori sviluppi rispetto a questo caso ed in particolare sul futuro dello stabile e dell’associazione che vi era al suo interno.