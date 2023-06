Almeno quattro israeliani sono stati uccisi in un attacco a una stazione di servizio in un insediamento ebraico in Cisgiordania: al bilancio si aggiungono quattro feriti

Ancora attacchi in Cisgiordania. Almeno quattro israeliani sono stati uccisi in un attacco a una stazione di servizio nell’insediamento ebraico di Eli, vicino Nablus. Al bilancio si aggiungono quattro feriti, di cui uno grave.

Si inseguono altri sospetti

Stando a quanto si apprende dal portavoce militare, «i terroristi hanno aperto il fuoco vicino la stazione di rifornimento e uno di questi è stato neutralizzato sul posto. I soldati sono all’inseguimento di altri sospetti». Nel frattempo, i medici intervenuti sul posto confermano che altre quattro persone – il Jerusalem Post parla di otto israeliani in tutto – sono state trasportate in ospedale in differenti condizioni di gravità. Abbattuto uno degli autori dell’aggressione, gli altri membri del commando si sono dati alla fuga.

Raid israeliano a Jenin

Nella mattina di lunedì 19 giugno tre giovani palestinesi (ventinove, ventuno e quindici anni) sono morti a seguito di un violento scontro con l’esercito israeliano nel campo profughi della città di Jenin. Al bilancio si aggiungono ventinove feriti, di cui almeno sei in gravi condizioni. Stando a quanto appreso dalla Wafa, l’esercito è entrato nella città per arrestare alcuni sospetti, tra cui il figlio di Jamal Abu al-Hija (alto esponente di Hamas in Cisgiordania), attualmente in carcere in Israele.