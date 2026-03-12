Cittadinanza e Corte costituzionale: bocciate le questioni sul decreto‑legge 36/2026

La Corte costituzionale ha respinto le questioni sul decreto‑legge 36/2026; il pronunciamento parte da un'ordinanza del Tribunale di Torino e riguarda le nuove condizioni per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.

Nelle aule della Corte costituzionale si è consumata una decisione che segna un momento cruciale nel dibattito sulla cittadinanza italiana. La Corte ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Torino con riferimento all’articolo 1 del decreto‑legge 36/2026, poi convertito nella Legge n. 74/2026. Quel provvedimento ha introdotto criteri più rigidi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, tema alla base del contenzioso che ha coinvolto ricorrenti, associazioni e più tribunali italiani.

Il quadro processuale e l’origine della questione

L’iter che ha portato alla pronuncia della Consulta è iniziato con l’ordinanza del Tribunale di Torino del 25 giugno 2026, che aveva sollevato dubbi di compatibilità costituzionale della nuova disciplina. I giudici piemontesi hanno messo in relazione le norme con gli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione, oltre a richiamare il diritto europeo e i trattati internazionali sui diritti umani. Al centro del contendere c’era in particolare l’introduzione dell’articolo 3‑bis nella legge n. 91/1992, spesso indicato come il fulcro delle restrizioni sullo ius sanguinis, che limita il riconoscimento per i nati all’estero in possesso di altra cittadinanza.

Chi ha partecipato all’udienza

All’udienza pubblica prevista a Roma hanno preso parte numerosi difensori e soggetti intervenuti. Tra gli avvocati che hanno rappresentato i ricorrenti figurano professionisti noti per contenziosi sulla cittadinanza, mentre per lo Stato hanno discusso i rappresentanti del governo. Sono poi intervenute associazioni come la AGIS e la AUCI, nonché organizzazioni della diaspora, tutte con istanze differenti ma unite dall’interesse verso le conseguenze pratiche delle nuove norme. L’ampia partecipazione ha dimostrato come la questione abbia superato i confini nazionali, attirando attenzione anche all’estero.

Decisione della Consulta e impatto immediato

La Corte, valutando le eccezioni mosse dal Tribunale di Torino, ha rigettato le questioni per motivi di inammissibilità o ne ha dichiarato la non fondatezza su vari profili. Questo pronunciamento non equivale però a una parola definitiva sul tema: la sentenza della Consulta ha impedito per ora un’accelerazione del mutamento giurisprudenziale che molti attendevano, lasciando aperti margini interpretativi per futuri ricorsi. Sul piano pratico, la decisione consolida temporaneamente l’applicazione della disciplina introdotta dalla Legge n. 74/2026, mantenendo in vigore i nuovi filtri per il riconoscimento della cittadinanza.

Conseguenze per i ricorsi in corso

Molti procedimenti amministrativi e giudiziari avviati dai discendenti che chiedono il riconoscimento della cittadinanza continueranno il loro corso secondo le regole ora vigenti. La questione più controversa rimane quella della retroattività delle nuove disposizioni: la possibilità che le norme si applichino a situazioni antecedenti alla loro entrata in vigore è al centro di altri contenziosi. Intanto, tribunali come quelli di Mantova e Campobasso hanno trasmesso simili questioni alla Corte, mentre la Suprema Corte di Cassazione ha in calendario, in Sezioni Unite, un’udienza sul tema della trasmissione ai figli minori fissata per il 14 aprile, dato che potrebbe incidere sulla giurisprudenza futura.

Scenari futuri e osservazioni finali

L’azione dei giudici costituzionali non chiude del tutto la partita: il contenzioso è diffuso su tutto il territorio e la decisione di non riunire immediatamente le varie ordinanze in un unico procedimento ha alimentato riflessioni tra gli operatori del diritto. Per molti giuristi l’episodio dimostra la complessità di bilanciare sovranità legislativa e tutela dei diritti individuali in materia di cittadinanza. Nel frattempo associazioni della diaspora e studi legali continueranno a monitorare le prossime udienze, consapevoli che altre pronunce, sia della Corte costituzionale sia della Cassazione, potrebbero cambiare in modo significativo l’assetto normativo e operativo per chi chiede il riconoscimento per discendenza.